Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jego przedstawiciele spotkają się w Nowym Jorku z zespołem prezydenta Donalda Trumpa, z którym omawiać będą kwestie bezpieczeństwa Ukrainy.
Wczoraj (szef kancelarii prezydenckiej) Andrij Jermak i (szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony) Rustem Umierow byli na spotkaniach w Katarze, w tym dotyczących mediacji. Dziś odbyły się spotkania w Arabii Saudyjskiej. Dziękuję za wsparcie. Jutro spotkania w Szwajcarii, a w piątek - w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Spotkania z zespołem prezydenta Trumpa”
— przekazał Zełenski.
Potrzeba przyśpieszenia działań
Zwracając się do rodaków w tradycyjnym nagraniu, w którym podsumował wydarzenia mijającego dnia, prezydent zaznaczył, że w rozmowy o pokoju zaangażowani są wszyscy, którzy pracują nad treścią wojskowych, politycznych i gospodarczych gwarancji bezpieczeństwa.
Zadaniem jest maksymalne przyspieszenie działań, aby to również było dźwignią – dźwignią nacisku. Rosjanie muszą widzieć, jak poważnie świat jest nastawiony i jak złe będą dla Rosji konsekwencje, jeśli wojna będzie kontynuowana
— podkreślił Zełenski.
Nowa ambasador
Szef państwa ukraińskiego przedstawił także nową ambasador w USA. Została nią Olha Stefaniszyna, która poprzednio była wicepremierką ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy, a we wrześniu 2024 r. objęła tekę ministra sprawiedliwości. Pełniła tę funkcję do 15 lipca.
Po rozwiązaniu 15 lipca rządu poprzedniego premiera Denysa Szmyhala Zełenski powołał Stefaniszynę na stanowisko specjalnej wysłanniczki głowy państwa ds. rozwoju współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
Teraz prezydent poinformował, że zakończyły się procedury związane z objęciem przez byłą wicepremier funkcji ambasadora w USA.
Przed chwilą rozmawiałem z Olhą Stefaniszyną – teraz już nową ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Formalne procedury zostały zakończone – dziś podpisałem dekret o mianowaniu ambasadora. Określiłem kluczowe zadania dla odnowienia pracy naszej ambasady, a przede wszystkim – pełną realizację wszystkich ustaleń z Waszyngtonu, naszych ustaleń z prezydentem Trumpem, przede wszystkim w sferze obronnej. W dużej mierze to właśnie od relacji z Ameryką zależy długoterminowe zagwarantowanie bezpieczeństwa Ukrainy
— powiedział Zełenski.
Dwie propozycje
Prezydent zaznaczył, że Ukraina ma dwie silne propozycje: umowę dotyczącą dostaw broni dla Ukrainy i umowę w sprawie dostaw nowoczesnych dronów dla USA. Podkreślił, że Ukraina liczy na szybki postęp w relacjach z Waszyngtonem.
Poprzednim ambasadorem Ukrainy w Stanach Zjednoczonych była Oksana Markarowa, która sprawowała to stanowisko od lutego 2021 roku.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prowokacje i propaganda. Ławrow w wywiadzie dla amerykańskiej stacji: To spekulacje, że Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim
— Prezydent Nawrocki przesłał list do Zełenskiego. Ukraiński przywódca podziękował. „Polska jest naszym niezawodnym sojusznikiem”
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738872-dojdzie-do-spotkania-delegacji-ukrainy-i-usa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.