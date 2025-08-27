Ogromny tragedia w Minneapolis. Napastnik zaczął strzelać podczas Mszy w kierunku dzieci! Dwoje dzieci zginęło, a około 20 osób zostało rannych. Sprawca ataku nie żyje. „Biały Dom będzie nadal obserwował tę straszną sytuację. Proszę, dołączcie do moich modlitw za wszystkich, dotkniętych tych zdarzeniem” - zareagował prezydent USA Donald Trump.
Szefowa amerykańskiego resortu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem poinformowała, że w szkole katolickiej w Minneapolis doszło do strzelaniny. Dodała, że modli się za ofiary tego ataku.
Uczniowie wrócili na zajęcia lekcyjne.
Liczba ofiar
Dwie osoby zginęły, a około 20 zostało rannych w strzelaninie w szkole katolickiej w Minneapolis, w stanie Minnesota
— poinformował przedstawiciel resortu sprawiedliwości USA, cytowany przez agencję Reutera. Napastnik nie żyje.
Według agencji AP pięcioro rannych dzieci trafiło do szpitala.
Reakcja Trumpa
Prezydent USA Donald Trump przekazał, że został poinformowany o tragicznej strzelaninie w Minneapolis w stanie Minnesota. FBI znajduje się na miejscu zdarzenia.
Biały Dom będzie nadal obserwował tę straszną sytuację. Proszę, dołączcie do moich modlitw za wszystkich, dotkniętych tych zdarzeniem
— napisał na własnej platformie społecznościowej Truth Social Trump.
Władze podały, że do strzelaniny doszło w tamtejszej szkole katolickiej.
Sprawca nie żyje
Sprawca strzelaniny w szkole katolickiej w Minneapolis nie żyje - podała stacja CNN. Według dwóch źródeł w organach ścigania podejrzany popełnił samobójstwo.
ZOBACZ NAGRANIA WIDEO:
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738859-atak-w-katolickiej-szkole-w-usa-zginelo-dwoje-dzieci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.