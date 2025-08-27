Brytyjska Partia Pracy może liczyć na 20 proc. poparcia wyborców co jest najniższym poziomem od wygranych wyborów parlamentarnych w 2024 r. – wynika z opublikowanego dziś sondażu YouGov dla stacji Sky News. Prawicowa partia Reform UK ma najwyższe poparcie rzędu 28 proc.
Ugrupowanie premiera Keira Starmera ma zaledwie trzy punkty procentowe więcej niż Partia Konserwatywna - obecna opozycja z 17 proc. poparcia. Za torysami znaleźli się Liberalni Demokraci - 16 proc. i Parta Zielonych - 11 proc.
Podsekretarz stanu ds. relacji z UE Nick Thomas-Symonds skomentował wyniki sondażu mówiąc, że rząd był zmuszony podjąć „bardzo trudne decyzje, aby ustabilizować finanse publiczne już na wczesnym etapie tej kadencji parlamentu”.
Dodał, że laburzyści działają w „interesie narodowym”, w tym m.in. poprzez współpracę z UE, dzięki której obniżyły się koszty ponoszone przez wielkopowierzchniowe sklepy oraz ich klientów.
Farage na fali wznoszącej
Thomas-Symonds oskarżył lidera Reform UK Nigela Farage’a o chęć „odwrócenia naszego postępu” oraz „dzielenie społeczności i podsycanie gniewu”.
Farage przedstawił wczoraj założenia polityki migracyjnej, oparte na wprowadzeniu masowych deportacji i zakazie składania wniosków o azyl przez migrantów, którzy dotarli do kraju nielegalnie. Od lipca w całej Wielkiej Brytanii trwają społeczne protesty przeciwko umieszczaniu azylantów w hotelach.
Brytyjskie MSW podało, że od początku roku 28 947 migrantów przedostało się nielegalnie przez Kanał La Manche i dotarło do Wielkiej Brytanii. Stanowi to wzrost o 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r.
Wygrywająca w sondażu partia Reform UK ma obecnie zaledwie czterech posłów w 650-osobowej Izbie Gmin. Kolejne wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii mają odbyć się najpóźniej w sierpniu 2029 r.
CZYTAJ TEŻ:
— Nigel Farage. Zbawca ojczyzny czy tajemnicza postać z niejasnymi powiązaniami? Reform UK za dwa dni może stanąć jako druga na podium
— Farage wywraca stolik. „To kolejny dowód na to, że ugrupowania prawicy coraz częściej przejmują elektorat socjalny”
— Reform UK Nigela Farage’a z największym poparciem w Wielkiej Brytanii! Chce na nią głosować już co czwarty Brytyjczyk
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738849-koniec-epoki-w-uk-partia-nigela-faragea-liderem-sondazy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.