Wojna wychodzi im bokiem! Rosja będzie miała niższy wzrost gospodarczy. "Mniej niż wcześniejsza oficjalna prognoza"

Prezydent Federacji Rosyjskiej Wladimir Putin / autor: PAP/EPA

Minister finansów Rosji Anton Siłuanow poinformował na konferencji prasowej, że wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 1,5 proc. Wcześniejsze prognozy wskazywały na 2,5 proc.

Rosja przewiduje wzrost gospodarczy w 2025 roku na poziomie 1,5 proc., o jeden punkt procentowy mniej niż wcześniejsza oficjalna prognoza

— powiedział minister finansów podczas spotkania na Kremlu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Siłuanow dodał, że w przyszłym roku złagodzenie polityki monetarnej powinno stać się możliwe, co da gospodarce dodatkowy impuls rozwojowy.

Zachodnie sankcje a wzrost gospodarczy

Mimo zachodnich sankcji gospodarka Rosji dynamicznie rosła w latach 2023 i 2024, ale w tym roku gwałtownie spowalnia - zauważyła agencja Reutera. Przyczynami są wysokie stopy procentowe, mające zdusić inflację związaną z rekordowymi wydatkami na wojsko i niedobory siły roboczej.

W czerwcu minister gospodarki Maksim Reszetnikow powiedział w wystąpieniu na Forum Ekonomicznym w Petersburgu, że Rosja balansuje na krawędzi recesji, a w lipcu Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył własne prognozy dla Rosji, uznając, że w tym roku jej PKB wzrośnie zaledwie o 0,9 proc. i Rosja znajdzie się na drodze ku stagnacji. Zeszłoroczny wzrost przekroczył 4 proc., a przyszłoroczny zdaniem MFW wyniesie ok. 1 proc.

