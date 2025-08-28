Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy ws. ochotniczej niezawodowej służbie wojskowej. Władze podkreśliły, że w przypadku, gdy cele rekrutacyjne nie dadzą satysfakcjonujących rezultatów, to rozważone zostanie wprowadzenie obowiązkowego poboru. „Bundeswehra musi się rozwijać. Wymaga tego międzynarodowa sytuacja bezpieczeństwa, a przede wszystkim agresywna postawa Rosji” - powiedział minister obrony Boris Pistorius podczas konferencji prasowej.
Ogłaszając projekt ustawy na konferencji prasowej, kanclerz Friedrich Merz powiedział, że Rosja jest i przez długi czas pozostanie największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy.
Według projektu ochotnicza służba wojskowa trwałaby sześć miesięcy, co zdaniem ministerstwa obrony mogłoby podwoić liczbę wyszkolonych rezerwistów z obecnego poziomu ok. 100 tys. Projekt zakłada też możliwość kontynuowania czynnej służby po zakończeniu półrocznego szkolenia.
Minister obrony Boris Pistorius zapowiedział na konferencji prasowej, że w ramach planowanego wzrostu wydatków wojskowych chce zwiększyć liczbę żołnierzy w służbie czynnej ze 180 tys. do 260 tys. do początku lat 30. XXI wieku, aby sprostać nowym celom NATO i wzmocnić obronność kraju.
Bundeswehra musi się rozwijać. Wymaga tego międzynarodowa sytuacja bezpieczeństwa, a przede wszystkim agresywna postawa Rosji. Potrzebujemy nie tylko dobrze wyposażonych sił zbrojnych, bo jesteśmy już na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu, ale również Bundeswehry silnej pod względem kadrowym. Dopiero wtedy odstraszanie jako całość będzie naprawdę wiarygodne w stosunku do Rosji
— podkreślił Pistorius.
Możliwe przywrócenie obowiązkowego poboru
Pistorius zapowiedział, że jeśli zawarte w projekcie ustawy cele nie zostaną osiągnięte, rząd może zdecydować się na przywrócenie obowiązkowego poboru. Pewne obowiązkowe elementy zawiera już ogłoszony dziś projekt przepisów - wszyscy młodzi mężczyźni powyżej 18. roku życia muszą wypełnić ankietę online dotyczącą ich gotowości i zdolności do pełnienia służby wojskowej.
Rządowym projektem ustawy ma zająć się parlament. Obecnie w Niemczech nie obowiązuje obowiązkowa służba wojskowa. Po zawieszeniu poboru w 2011 roku Bundeswehra stała się armią zawodową.
Rząd postanowił też o utworzeniu stałej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, której celem będzie lepsze planowanie średnio i długoterminowych potrzeb kraju w zakresie bezpieczeństwa. Nowy organ zastąpi Federalną Radę Bezpieczeństwa i Gabinet Bezpieczeństwa.
xyz/PAP
