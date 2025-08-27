Donald Trump postanowił wyrazić swoje zdanie na temat Georga Sorosa oraz jednego z jego synów. Prezydent USA za pośrednictwem portalu Truth Social stwierdził, że powinni zostać oskarżeni za działania wymierzone przeciwko Stanom Zjednoczonym. „Ze względu na wspieranie przez nich brutalnych protestów i wiele innych rzeczy w całych USA” - napisał
George Soros i jego wspaniały skrajnie lewicowy syn powinni być oskarżeni na podstawie RICO (zarzut złamania przepisów prawa o przestępczości zorganizowanej - PAP) ze względu na wspieranie przez nich brutalnych protestów i wiele innych rzeczy w całych USA
— napisał Trump w serwisie Truth Social.
