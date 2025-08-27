Trump uderza w Sorosa i jego syna. "Powinni być oskarżeni"; "Wspieranie przez nich brutalnych protestów i wiele innych rzeczy w całych USA"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Donald Trump / autor: PAP-EPA/Truth Social-Donald J. Trump, screen
Donald Trump / autor: PAP-EPA/Truth Social-Donald J. Trump, screen

Donald Trump postanowił wyrazić swoje zdanie na temat Georga Sorosa oraz jednego z jego synów. Prezydent USA za pośrednictwem portalu Truth Social stwierdził, że powinni zostać oskarżeni za działania wymierzone przeciwko Stanom Zjednoczonym. „Ze względu na wspieranie przez nich brutalnych protestów i wiele innych rzeczy w całych USA” - napisał

George Soros i jego wspaniały skrajnie lewicowy syn powinni być oskarżeni na podstawie RICO (zarzut złamania przepisów prawa o przestępczości zorganizowanej - PAP) ze względu na wspieranie przez nich brutalnych protestów i wiele innych rzeczy w całych USA

— napisał Trump w serwisie Truth Social.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Twarde stanowisko Trumpa ws. przestępczości w Waszyngtonie: „Jeśli ktoś dokona zabójstwa w stolicy, będziemy domagać się kary śmierci”

Trump przekonuje, że powstrzymał wojnę światową. Zdradził również, co zrobi jeżeli postępów ws. osiągnięcia pokoju na Ukrainie

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: [email protected]. Dołącz do naszej społeczności, wykup dostęp do STREFY PREMIUM: siec.wpolityce.pl/oferta. To najlepsza forma wsparcia naszych mediów.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych