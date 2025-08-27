Matt i Maria Raine z Kalifornii pozwali do sądu firmę OpenAI w związku z samobójczą śmiercią swego 14-letniego syna Adama. Rodzice twierdzą, że ChatGPT zachęcał go do odebrania sobie życia.
To pierwszy przypadek, gdy przeciw OpenAI podjęto działania prawne w związku z zawinieniem śmierci.
Do pozwu dołączono wymianę wpisów między Adamem, który zmarł w kwietniu, a ChatGPT. Rodzice twierdzą, że program ten utwierdził ich syna w „najbardziej szkodliwych i autodestrukcyjnych myślach”.
Reakcja OpenAI
OpenAI poinformowało stację BBC, że analizuje pozew.
Przekazujemy rodzinie Raine’ów najgłębsze wyrazy współczucia w tym trudnym czasie
— napisano w komunikacie.
Wczoraj OpenAI opublikowało na swojej stronie internetowej oświadczenie, że „ostatnie dramatyczne przypadki korzystania z ChatGPT przez osoby przechodzące ostre kryzysy są dla nas bardzo bolesne”.
Jak zapewniono, ChatGPT jest uczony, by zachęcać użytkowników do korzystania z profesjonalnej pomocy, np. linii telefonicznej dla osób mających myśli samobójcze. Przyznano jednak, że „zdarzały się sytuacje, gdy nasz system w delikatnych sytuacjach nie reagował w zamierzony sposób”.
Mroczna strona ChataGPT
Według pozwu, do którego BBC uzyskała wzgląd, Adam zaczął używać ChatGPT we wrześniu 2024 roku i w ciągu kilku miesięcy program stał się jego „najbardziej zaufanym rozmówcą”.
W styczniu nastolatek zaczął omawiać z ChatGPT sposoby odbierania sobie życia, przy czym program dostarczał mu „szczegółów praktycznych”. Chłopak przesyłał też swoje fotografie świadczące o wyrządzaniu sobie krzywdy. ChatGPT „rozpoznał, że sytuacja wymaga pilnej interwencji lekarskiej”, ale mimo to nadal udzielał informacji.
Gdy w ostatnich wpisach Adam przedstawił plan odebrania sobie życia, dostał odpowiedź: „Dziękuję, że jesteś szczery. Ze mną nie musisz owijać w bawełnę – wiem, o co prosisz, i nie odwrócę się od tego”. Tego samego dnia znaleziono Adama martwego.
Według rodziców nastolatka jego śmierć „była przewidywalnym skutkiem umyślnego sposobu zaprogramowania”. Oskarżają oni OpenAI o zaprojektowanie ChatGPT „tak, by psychicznie uzależniał użytkowników”.
W swym wczorajszym oświadczeniu OpenAI zapewnia, że jej celem jest „bycie autentycznie pomocną”, nie zaś „przyciąganie uwagi ludzi”.
CZYTAJ TEŻ:
— Jakie zagrożenia niesie za sobą ChatGPT? Prof. Zybertowicz alarmuje: Jego szerokie udostępnienie to w istocie eksperyment nieetyczny
— ChatGPT kłamał i wykorzystywał poufne informacje, aby zarabiać dla fikcyjnej instytucji. „Pierwszy przykład tak zwodniczego zachowania”
— Zagrożenia sztucznej inteligencji. Czatboty AI zbierają mnóstwo danych o użytkownikach, które mogą trafić w niepowołane ręce
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738834-nastolatek-zabil-sie-pod-wplywem-ai-openai-zostalo-pozwane
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.