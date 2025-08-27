Przełomowa sprawa? Amerykański nastolatek popełnił samobójstwo pod wpływem ChataGPT. Jego rodzice pozwali firmę OpenAI

Matt i Maria Raine z Kalifornii pozwali do sądu firmę OpenAI w związku z samobójczą śmiercią swego 14-letniego syna Adama. Rodzice twierdzą, że ChatGPT zachęcał go do odebrania sobie życia.

To pierwszy przypadek, gdy przeciw OpenAI podjęto działania prawne w związku z zawinieniem śmierci.

Do pozwu dołączono wymianę wpisów między Adamem, który zmarł w kwietniu, a ChatGPT. Rodzice twierdzą, że program ten utwierdził ich syna w „najbardziej szkodliwych i autodestrukcyjnych myślach”.

Reakcja OpenAI

OpenAI poinformowało stację BBC, że analizuje pozew.

Przekazujemy rodzinie Raine’ów najgłębsze wyrazy współczucia w tym trudnym czasie

— napisano w komunikacie.

Wczoraj OpenAI opublikowało na swojej stronie internetowej oświadczenie, że „ostatnie dramatyczne przypadki korzystania z ChatGPT przez osoby przechodzące ostre kryzysy są dla nas bardzo bolesne”.

Jak zapewniono, ChatGPT jest uczony, by zachęcać użytkowników do korzystania z profesjonalnej pomocy, np. linii telefonicznej dla osób mających myśli samobójcze. Przyznano jednak, że „zdarzały się sytuacje, gdy nasz system w delikatnych sytuacjach nie reagował w zamierzony sposób”.

Mroczna strona ChataGPT

Według pozwu, do którego BBC uzyskała wzgląd, Adam zaczął używać ChatGPT we wrześniu 2024 roku i w ciągu kilku miesięcy program stał się jego „najbardziej zaufanym rozmówcą”.

W styczniu nastolatek zaczął omawiać z ChatGPT sposoby odbierania sobie życia, przy czym program dostarczał mu „szczegółów praktycznych”. Chłopak przesyłał też swoje fotografie świadczące o wyrządzaniu sobie krzywdy. ChatGPT „rozpoznał, że sytuacja wymaga pilnej interwencji lekarskiej”, ale mimo to nadal udzielał informacji.

Gdy w ostatnich wpisach Adam przedstawił plan odebrania sobie życia, dostał odpowiedź: „Dziękuję, że jesteś szczery. Ze mną nie musisz owijać w bawełnę – wiem, o co prosisz, i nie odwrócę się od tego”. Tego samego dnia znaleziono Adama martwego.

Według rodziców nastolatka jego śmierć „była przewidywalnym skutkiem umyślnego sposobu zaprogramowania”. Oskarżają oni OpenAI o zaprojektowanie ChatGPT „tak, by psychicznie uzależniał użytkowników”.

W swym wczorajszym oświadczeniu OpenAI zapewnia, że jej celem jest „bycie autentycznie pomocną”, nie zaś „przyciąganie uwagi ludzi”.

maz/PAP

