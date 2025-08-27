Dwa ciała w szwajcarskich Alpach. MSZ: "To prawdopodobnie Polacy". Mężczyźni zostali porwani przez lawinę skalną?

Sprawdź Alpy szwajcarskie / autor: Whgler, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Alpy szwajcarskie / autor: Whgler, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

W szwajcarskich Alpach ratownicy znaleźli dwa ciała. Jak powiedział w rozmowie z RMF FM rzecznik MSZ Paweł Wroński, chodzi prawdopodobnie o Polaków. W Bernie jeszcze dziś mają zostać przeprowadzone badania DNA oraz identyfikacja odnalezionych. Dwaj Polacy w wieku 52 i 76 lat wyruszyli w Alpy 16 sierpnia. Trzy dni później urwał się z nimi kontakt.

Jak podaje RMF FM, ciała zostały znalezione prawdopodobnie na skalnej półce masywu Weissmies, po stronie północnej Alp. W tej części góry wspinali się dwaj Polacy. Wyruszyli z miejscowości Saas-Grund, zostawiwszy tam wcześniej swój samochód.

19 sierpnia urwał się kontakt z alpinistami

16 sierpnia 76- i 52-latek wyruszyli w Alpy. Kontakt z nimi urwał się trzy dni później. Dopiero nocą z 21 na 22 sierpnia Włosi odebrali od alpinistów sygnał SOS, który przekazali później stronie szwajcarskiej.

Mężczyzn prawdopodobnie porwała lawina skalna.

