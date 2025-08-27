Twarde stanowisko Trumpa ws. przestępczości w Waszyngtonie: "Jeśli ktoś dokona zabójstwa w stolicy, będziemy domagać się kary śmierci"

Donald Trump / autor: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Za dokonanie zabójstwa w Waszyngtonie ma grozić kara śmierci” - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Oświadczył, że nie jest dyktatorem, chce tylko walczyć z przestępczością.

Jeśli ktoś dokona zabójstwa w stolicy, będziemy domagać się (dla niego) kary śmierci

— powiedział na posiedzeniu gabinetu prezydent USA. Jak dodał, ma to działać jako silny środek prewencyjny.

Wszyscy, którzy o tym słyszeli, zgadzają się z tym. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na to w tym kraju, ale nie mamy wyjścia

— podkreślił.

Trump zaznaczył, że ma to dotyczyć Waszyngtonu. Poszczególne stany mają w tej sprawie decydować samodzielnie.

as/PAP

