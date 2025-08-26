Amerykański reżyser Woody Allen, skrytykowany m.in. przez MSZ Ukrainy za udział w tygodniu filmowym w Moskwie, oświadczył, że jego zdaniem zerwanie artystycznego dialogu nie jest żadnym rozwiązaniem. Jednocześnie ocenił, że Władimir Putin popełnia błąd w sprawie wojny w Ukrainie.
Jeśli chodzi o konflikt w Ukrainie, jestem przekonany, że Władimir Putin całkowicie nie ma racji. Wojna, którą wywołał, jest przerażająca
— podkreślił artysta w oświadczeniu przesłanym stacji CNN w poniedziałek.
Jednak bez względu na to, co robią politycy, nie uważam, że zerwanie dialogu artystycznego to rozwiązanie, które może w czymś pomóc
— dodał.
Stanowisko Ukrainy
Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy oświadczyło, że udział Allena w Moskiewskim Tygodniu Filmowym to hańba i zniewaga wobec wszystkich ukraińskich filmowców zabitych przez rosyjskie wojska.
Udział Woody’ego Allena w Moskiewskim Tygodniu Filmowym to hańba i zniewaga wobec poświęcenia ukraińskich aktorów i filmowców, którzy zostali zabici lub ranni przez rosyjskich zbrodniarzy wojennych w trwającej wojnie przeciw Ukrainie
— ogłosił resort na platformie X.
Ukraińska dyplomacja podkreśliła, że uczestnicząc w festiwalu, który „gromadzi zwolenników i głosy Putina, Allen decyduje się przymykać oko na okrucieństwa, jakich Rosja dopuszcza się na Ukrainie każdego dnia już od 11 lat”.
Kultura nigdy nie może być wykorzystywana do wybielania zbrodni ani służyć jako narzędzie propagandy. Stanowczo potępiamy decyzję Woody’ego Allena, by uświetnić swoją obecnością krwawy festiwal Moskwy
— oświadczyło MSZ w Kijowie.
Skandal z Allenem
Organizatorzy Międzynarodowego Tygodnia Filmowego w Moskwie, który odbywa się w dniach 23-27 sierpnia, poinformowali wcześniej, że Allen wystąpi jako gość honorowy i weźmie udział w rozmowie online. Wydarzenie jest sponsorowane przez rosyjskie media państwowe, państwowe przedsiębiorstwa i moskiewskie władze.
CNN podała, że 89-letni Allen wziął udział w weekend w rozmowie online z rosyjskim reżyserem Fiodorem Bondarczukiem, sojusznikiem Putina, który otwarcie poparł rosyjską agresję przeciwko Ukrainie.
Kiriłł Dmitrijew, doradca Putina, ocenił, że udział Allena w wydarzeniu pokazuje, że Rosja nie jest odizolowana, a sztuka powinna budować mosty.
Allen jest zdobywcą czterech Oscarów. Jego osiągnięciom towarzyszą jednak kontrowersje dotyczące życia prywatnego. Przeszło trzy dekady temu został on oskarżony przez byłą partnerkę Mię Farrow o molestowanie seksualne ich adoptowanej córki Dylan. Sama Dylan jako dorosła kobieta także opowiedziała o przemocy ze strony przybranego ojca.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738773-woody-allen-w-ogniu-krytyki-za-udzial-w-rosyjskim-festiwalu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.