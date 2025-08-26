Lekcja latania zakończona tragedią. Dwoje Polaków zginęło w katastrofie helikoptera na wyspie Wight w Wielkiej Brytanii

Tragedia na wyspie Wight / autor: wikimedia.commons: Michael Coppins/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/X

Para Polaków zginęła wczoraj w katastrofie helikoptera na wyspie Wight, na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii – poinformowała dziś brytyjska stacja Sky News, powołując się na wpis na Facebooku córki jednej z ofiar.

Informację o śmierci 52-letniej Polki i 49-letniego Polaka podała także gazeta „London Standard” na swojej stronie internetowej.

W wypadku, do którego doszło wczoraj rano, zginęły trzy osoby, a jedna w stanie ciężkim przebywa w szpitalu.

Lekcja latania zakończona tragedią

Śmigłowiec, który wystartował z lotniska Sandown ok. godz. 9. rano czasu lokalnego (godz. 10. czasu polskiego), miał na pokładzie cztery osoby, w tym pilota; odbywała się w nim lekcja latania.

Dwadzieścia minut po starcie helikopter rozbił się na polu w pobliżu ruchliwej drogi na wyspie Wight, między wioską Godshill i nadmorskim miasteczkiem Shanklin.

PAP zwróciła się do Ambasady RP w Londynie o potwierdzenie tych informacji, ale do momentu nadania depeszy nie otrzymała oficjalnej odpowiedzi.

maz/PAP/X

