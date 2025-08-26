Potrzeba matką wynalazków. Ochotnicy produkują powerbanki do dronów dla Ukrainy... z e-papierosów. "Czasem jest to jedyne źródło energii"

Elementy zużytych papierosów elektronicznych, takie jak baterie czy przewody, są poddawane przez ochotników w Wielkiej Brytanii recyklingowi i wysyłane do Ukrainy do produkcji powerbanków umożliwiających obsługę dronów, telefonów czy noktowizorów w okopach – poinformowała stacja BBC.

Ochotnik ze Związku Ukraińców w Leeds (LUCA) Wiaczesław Semeniuk powiedział, że poddane recyklingowi e-papierosy służą jako „źródła światła i do gotowania”.

Czasem jest to jedyne źródło energii

— zaznaczył.

W bieżącym roku wprowadzono w Wielkiej Brytanii zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowego użytku. Szacuje się, że wcześniej co weekend wyrzucano w tym kraju 8,2 mln zużytych e-papierosów tego rodzaju.

Otwieramy e-papierosy, wyciągamy baterię, przewody i pakujemy je do pudełek

— powiedział Semeniuk. Następnie ochotnicy w Ukrainie produkują z nich źródła energii dla żołnierzy.

Według przedstawiciela LUCA potrzeba więcej ochotników do pozyskiwania elementów zużytych e-papierosów.

Zwykle robią to tylko dwie albo trzy osoby. Ja sam godzinami siedziałem w domu z córką, otwierając e-papierosy i wyciągając baterie

— dodał.

