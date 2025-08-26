Prezydent USA Donald Trump opowiedział się wczoraj za zmianą nazwy ministerstwa obrony na ministerstwo wojny. Departament wojny działał w USA do lat 40. XX wieku. Trump ocenił, że miało to mocniejsze brzmienie.
Nie chcę tylko defensywy. Chcemy defensywy, ale chcemy też ofensywy (…) Jako ministerstwo wojny zwyciężyliśmy wszystko i myślę, że musimy do tego wrócić
— powiedział Trump w poniedziałek w Gabinecie Owalnym.
Stojący za nim szef Pentagonu Pete Hegseth zadeklarował: „Tak wkrótce się stanie”.
Powrót do Departamentu Wojny?
Departament wojny działał w USA od 1789 do 1947 r. Po reorganizacji, w 1949 r., powołano resort obrony. Trump już wcześniej nazywał Hegsetha ministrem (sekretarzem) wojny, a sam szef Pentagonu poruszył temat zmiany nazwy ministerstwa w marcu - przypomniał „Newsweek”.
Trump zapowiedział, że oficjalne ogłoszenie nowej nazwy resortu może nastąpić w najbliższych tygodniach.
CZYTAJ TEŻ:
— Już nie tylko Waszyngton! Trump „zagroził” wysłaniem wojska do Baltimore! „Szybko posprzątam tam przestępczość”
— Amerykanie dalej będą pośredniczyć ws. pokoju na Ukrainie? Vance: Rosjanie poszli na znaczące ustępstwa wobec prezydenta Trumpa
— Trump: Dobrze dogaduję się Kim Dzong Unem. Pewnego dnia się z nim spotkam. Nie mogę się doczekać naszego spotkania
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738725-koniec-departamentu-obrony-trump-chce-ministerstwa-wojny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.