Departament Wojny zamiast Obrony? Trump chce zmienić amerykańską administrację! "Jako ministerstwo wojny zwyciężyliśmy wszystko"

Donald Trump / autor: PAP/EPA/Al Drago / POOL

Prezydent USA Donald Trump opowiedział się wczoraj za zmianą nazwy ministerstwa obrony na ministerstwo wojny. Departament wojny działał w USA do lat 40. XX wieku. Trump ocenił, że miało to mocniejsze brzmienie.

Nie chcę tylko defensywy. Chcemy defensywy, ale chcemy też ofensywy (…) Jako ministerstwo wojny zwyciężyliśmy wszystko i myślę, że musimy do tego wrócić

— powiedział Trump w poniedziałek w Gabinecie Owalnym.

Stojący za nim szef Pentagonu Pete Hegseth zadeklarował: „Tak wkrótce się stanie”.

Powrót do Departamentu Wojny?

Departament wojny działał w USA od 1789 do 1947 r. Po reorganizacji, w 1949 r., powołano resort obrony. Trump już wcześniej nazywał Hegsetha ministrem (sekretarzem) wojny, a sam szef Pentagonu poruszył temat zmiany nazwy ministerstwa w marcu - przypomniał „Newsweek”.

Trump zapowiedział, że oficjalne ogłoszenie nowej nazwy resortu może nastąpić w najbliższych tygodniach.

maz/PAP

