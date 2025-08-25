Trwa 1280. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 26 sierpnia 2025 r.
00:01. Zełenski po spotkaniu z Kellogiem: Doceniamy gotowość USA do budowy architektury bezpieczeństwa
Kijów docenia gotowość USA do budowy architektury bezpieczeństwa dla Ukrainy – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w poniedziałek po spotkaniu ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa, generałem Keithem Kellogiem.
Ukraina, jak zawsze, jednoczy świat
— napisał Zełenski na portalach społecznościowych.
Doceniamy gotowość USA, aby być częścią architektury bezpieczeństwa dla Ukrainy i nasze ekipy aktywnie działają w tym kierunku. Oczekujemy, że w najbliższym czasie zostaną wyznaczone kluczowe podstawy bezpieczeństwa
— podkreślił.
Według prezydenta rozmowa z Kellogiem dotyczyła ostatniego spotkania w Waszyngtonie, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozmawiał z Zełenskim i przywódcami europejskimi o sposobach zakończenia wojny w Ukrainie.
To był udany szczyt, demonstracja prawdziwej jedności między Europą a Ameryką
— zaznaczył w komunikatorze Telegram.
