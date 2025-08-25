Trwa 1280. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 26 sierpnia 2025 r.
13:06. „Financial Times”: torfowiska mogą pomóc Europie w zatrzymaniu Putina
Torfowiska mogą stać się dla Europy kluczowym elementem obrony przed dwoma największymi zagrożeniami: ekspansjonizmem Rosji i wywołanymi przez człowieka zmianami klimatu – napisał brytyjski dziennik „Financial Times”.
Zdaniem holenderskiego biologa Hansa Joostena ratowanie osuszonych terenów podmokłych to opłacalny sposób na powstrzymanie armii rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, a jednocześnie ocalenie bezcennych terenów zdolnych do pochłaniania dwutlenku węgla.
Korzyści jest zbyt wiele, by ignorować torfowiska
— powiedział ekspert w rozmowie z „FT”. Jego zdaniem możliwe jest wzmocnienie obronności z pomocą działań sprzyjających klimatowi, bioróżnorodności, kontroli upraw i zaopatrzeniu w wodę.
Jak przypomniała gazeta, już XIX-wieczny pruski generał i strateg wojskowy Carl von Clausewitz mawiał, że bagna stanowią „najsilniejszą linię obrony”, a grząskie torfowiska Lasu Teutoburskiego wykorzystał germański wódz Arminiusz w I w. n.e., by zwyciężyć w bitwie z armią rzymską.
Ekspert kijowskiego Centrum Strategii Obronnych Wiktor Kewluk podkreślił, że rejony podmokłe przyczyniły się do zatrzymania natarcia rosyjskich wojsk na ukraińską stolicę w pierwszych dniach inwazji w 2022 r.
12:21. Reuters: przedstawiciele władz USA i Rosji rozmawiali o kilku umowach energetycznych
Przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych i Rosji dyskutowali o kilku umowach energetycznych na marginesie sierpniowych rozmów na temat Ukrainy – poinformowała agencja Reutera, powołując się na pięć źródeł zaznajomionych ze sprawą.
Podały one, że umowy te miały być dla Kremla zachętą do zawarcia pokoju na Ukrainie, a dla Waszyngtonu - do osłabienia sankcji przeciw Rosji.
Rosja jest obecnie odcięta z powodu sankcji od większości międzynarodowych inwestycji w jej sektor energetyczny i od zawierania dużych umów.
11:40. Siły Operacji Specjalnych powiadomiły o atakach na węzły kolejowe na okupowanym Krymie
Siły Operacji Specjalnych Ukrainy poinformowały o atakach, jakie przeprowadziły na obiekty logistyczne na okupowanym przez Rosję Krymie. Według serwisów społecznościowych Ukraińcy uderzyli w dwa ważne węzły kolejowe: w mieście Dżankoj i we wsi Kurman.
Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły działania specjalne na tymczasowo okupowanym Krymie, w wyniku których unieszkodliwiono obiekty logistyczne zapewniające funkcjonowanie i zaopatrzenie bojowe jednostek armii rosyjskiej
— przekazano w komunikacie.
Według zazwyczaj dobrze poinformowanej grupy Krymskij Wietier na Telegramie, która zajmuje się gromadzeniem informacji o Krymie, Ukraińcy zaatakowali dwa węzły kolejowe: w Dżankoju w północno-wschodniej części półwyspu oraz we wsi Kurman (d. Krasnohwardijskie) w jego środkowej części.
Wcześniej informowaliśmy o wybuchach w rejonie stacji kolejowych w Dżankoju i Krasnohwardijskiem. Według ministerstwa kłamstw (obrony - PAP) Federacji Rosyjskiej nad Krymem zestrzelonych zostało osiem dronów
— przekazała grupa.
10:50. Zełenski dziękuje ukraińskim ratownikom
„Każdego dnia praca naszych ratowników dowodzi, że są prawdziwymi bohaterami” - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy.
Nasi ludzie wykonują tytaniczne zadania i zawsze działają, aby pomóc jak najszybciej, ratując jak najwięcej istnień ludzkich. Po ostrzale, w trakcie powtarzających się ataków, na pierwszej linii frontu i na tyłach – zawsze są gotowi na ratunek. Dziękuję wszystkim, którzy służą naszemu ludowi, którzy troszczą się o bliskich. Dziękuję za każdy dzień Waszej pracy. Wieczna cześć wszystkim, którzy oddali życie, ratując innych
— czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego.
10:24. Rosyjski Rząd wystąpił do Putina o wypowiedzenie konwencji o zapobieganiu torturom
Rząd Rosji wystąpił do Władimira Putina o wypowiedzenie europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom. Wniosek w tej sprawie podpisany przez premiera Michaiła Miszustina został w poniedziałek opublikowany na oficjalnym portalu aktów prawnych Federacji Rosyjskiej.
We wniosku zwrócono się o wypowiedzenie konwencji z 1987 r. oraz protokołów do niej, podpisanych przez Rosję w 1996 r. Nie podano motywów takiego kroku.
Konwencja przewiduje m.in. działalność Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu, który może bez przeszkód odwiedzać więzienia krajów-sygnatariuszy.
09:36. Echa weta. Mentzen nie chce płacić za Starlinki na Ukrainie. Sikorski poczuł się tym wzburzony
Pomagając Ukrainie trzymamy armię Putina z dala od naszych granic, co jest w interesie, także finansowym, polskiego podatnika - napisał szef MSZ Radosław Sikorski odnosząc się do wpisu lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, który stwierdził, że „nie widzi powodu, żebyśmy my mieli za to [Starlinki dla Ukrainy - red.] płacić.
07:54. Ukraina: udział Woody’ego Allena w tygodniu filmowym w Moskwie znieważa zabitych przez Rosję filmowców
Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy oświadczyło, że udział amerykańskiego reżysera Woody’ego Allena w Moskiewskim Tygodniu Filmowym to hańba i zniewaga wobec wszystkich ukraińskich filmowców zabitych przez rosyjskie wojska.
07:48. BBC: ochotnicy produkują powerbanki do dronów dla Ukrainy z e-papierosów
Elementy zużytych papierosów elektronicznych, takie jak baterie czy przewody, są poddawane przez ochotników w Wielkiej Brytanii recyklingowi i wysyłane do Ukrainy do produkcji powerbanków umożliwiających obsługę dronów, telefonów czy noktowizorów w okopach – poinformowała stacja BBC.
Ochotnik ze Związku Ukraińców w Leeds (LUCA) Wiaczesław Semeniuk powiedział, że poddane recyklingowi e-papierosy służą jako „źródła światła i do gotowania”.
Czasem jest to jedyne źródło energii
— zaznaczył.
W bieżącym roku wprowadzono w Wielkiej Brytanii zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowego użytku. Szacuje się, że wcześniej co weekend wyrzucano w tym kraju 8,2 mln zużytych e-papierosów tego rodzaju.
07:45. Xi Jinping: Chiny i Rosja powinny zjednoczyć kraje Globalnego Południa
Przywódca ChRL Xi Jinping oświadczy, że Chiny i Rosja powinny zjednoczyć kraje Globalnego Południa oraz dążyć do bardziej sprawiedliwego i rozsądnego porządku międzynarodowego - podała państwowa telewizja CCTV.
Chiński przywódca wypowiedział te słowa podczas spotkania w Pekinie z Wiaczesławem Wołodinem, przewodniczącym Dumy Państwowej, czyli izby niższej rosyjskiego parlamentu.
05:40. „Il Giornale” kąsa Trumpa: z dezynwolturą zmienia zdanie w sprawie Ukrainy
Włoski dziennik „Il Giornale” w komentarzu redakcyjnym stwierdził kąśliwie, że prezydent USA Donald Trump z dezynwolturą zmienia zdanie w sprawie Ukrainy i „wodzi za nos” ten kraj i Europę, by nie przyznać się, że być może sam zgubił się w labiryncie budowanym przez Władimira Putina.
00:01. Zełenski po spotkaniu z Kellogiem: Doceniamy gotowość USA do budowy architektury bezpieczeństwa
Kijów docenia gotowość USA do budowy architektury bezpieczeństwa dla Ukrainy – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w poniedziałek po spotkaniu ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa, generałem Keithem Kellogiem.
Ukraina, jak zawsze, jednoczy świat
— napisał Zełenski na portalach społecznościowych.
Doceniamy gotowość USA, aby być częścią architektury bezpieczeństwa dla Ukrainy i nasze ekipy aktywnie działają w tym kierunku. Oczekujemy, że w najbliższym czasie zostaną wyznaczone kluczowe podstawy bezpieczeństwa
— podkreślił.
Według prezydenta rozmowa z Kellogiem dotyczyła ostatniego spotkania w Waszyngtonie, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozmawiał z Zełenskim i przywódcami europejskimi o sposobach zakończenia wojny w Ukrainie.
To był udany szczyt, demonstracja prawdziwej jedności między Europą a Ameryką
— zaznaczył w komunikatorze Telegram.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738694-relacja-1280-dzien-wojny-atak-na-wezly-kolejowe-na-krymie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.