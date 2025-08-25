Co najmniej 20 osób zginęło dziś w izraelskim ataku na szpital im. Nasera w mieście Chan Junus na południu Strefy Gazy - poinformowały władze lokalne, dodając, że wśród ofiar było czterech dziennikarzy. Izraelska armia przekazała, że „żałuje krzywdy wyrządzonej cywilom”. Podczas podwójnego ataku ofiary przebywały na czwartym piętrze budynku.
Najpierw uderzyła jedna rakieta, a po chwili, gdy na miejscu były już ekipy ratunkowe, druga
— przekazało kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia Strefy Gazy. Wcześniej informowano o 14 zabitych.
Biuro prasowe rządu Strefy Gazy podało, że wśród ofiar śmiertelnych było czterech dziennikarzy: Hosam Al-Masri, Mohamed Salama, Mariam Abu Daka i Moaz Abu Taha, którzy pracowali m.in. dla stacji Al-Dżazira, agencji prasowych Reuters i Associated Press oraz sieci NBC.
Izraelskie wojsko „żałuje krzywdy wyrządzonej niezaangażowanym osobom”
Siły Obronne Izraela żałują jakiejkolwiek krzywdy wyrządzonej niezaangażowanym osobom i w żaden sposób nie atakowały dziennikarzy
— przekazało izraelskie wojsko w komunikacie wydanym po ataku.
Szef Sztabu Generalnego gen. Ejal Zamir polecił wszczęcie śledztwa w sprawie ataku
— dodano.
Agencja Reutera przekazała, że jest zdruzgotana śmiercią pracującego dla niej dziennikarza i zaapelowała o zapewnienie pomocy medycznej innemu pracownikowi agencji, który został ranny w ataku.
Al-Dżazira potwierdziła śmierć pracującego dla niej dziennikarza. Dwa tygodnie temu w innym izraelskim ataku zabito pięciu dziennikarzy katarskiej telewizji.
Również agencja AP przekazała, że w dzisiejszym ataku zginął zatrudniony przez nią dziennikarz.
