Hiszpania zlikwiduje barierę na granicy z Gibraltarem. "Ostatni mur w Europie kontynentalnej"; "pozostałość po zimnej wojnie"

Dziennik „El Pais” poinformował, że na początku 2026 roku ma zostać zdemontowane ogrodzenie oddzielające Hiszpanię od Gibraltaru, nazywane „ostatnim murem kontynentalnej Europy”. To efekt porozumienia wynegocjowanego przez Hiszpanię, Wielką Brytanię i Komisję Europejską, które reguluje relacje Gibraltaru z Unią Europejską po brexicie. Mimo że umowa ułatwi przepływ osób i towarów, nie rozstrzyga kwestii suwerenności nad Gibraltarem, pozostawiając je nadal nierozwiązane.

Ostatni mur w Europie kontynentalnej - i przedostatni w UE, którym jest ten na Cyprze, pozostałość po zimnej wojnie - zostanie zburzony na początku przyszłego roku

— napisała gazeta.

To wynik umowy, która w czerwcu po ponad trzech latach rozmów została wynegocjowana przez Hiszpanię, Wielką Brytanię i KE. Będzie ona regulować stosunki Gibraltaru z UE po brexicie, obejmując m.in. zniesienie lądowych kontroli granicznych; podwójne kontrole, unijne i brytyjskie mają za to obowiązywać w porcie i na lotnisku w Gibraltarze.

Jak napisał „El Pais”, Madryt i Londyn liczą, że Bruksela przyjmie ostateczny tekst prawny w październiku, a umowa zostanie ratyfikowana w grudniu, aby umożliwić zdemontowanie 1,2-kilometrowego ogrodzenia na początku przyszłego roku.

Hiszpania zgłasza roszczenia do Gibraltaru, znajdującego się od 1713 r. pod jurysdykcją brytyjską na mocy traktatu z Utrechtu. Strony podkreśliły w czerwcu, że kwestie dotyczące suwerenności „Skały” nie były przedmiotem negocjacji.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez nazwał porozumienie korzystnym dla obywateli i stosunków dwustronnych z Wielką Brytanią, ale podkreślił, że nie oznacza ono „rezygnacji z hiszpańskich roszczeń do przesmyku i zwrotu Gibraltaru”.

xyz/PAP

