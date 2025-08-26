Dziennik „El Pais” poinformował, że na początku 2026 roku ma zostać zdemontowane ogrodzenie oddzielające Hiszpanię od Gibraltaru, nazywane „ostatnim murem kontynentalnej Europy”. To efekt porozumienia wynegocjowanego przez Hiszpanię, Wielką Brytanię i Komisję Europejską, które reguluje relacje Gibraltaru z Unią Europejską po brexicie. Mimo że umowa ułatwi przepływ osób i towarów, nie rozstrzyga kwestii suwerenności nad Gibraltarem, pozostawiając je nadal nierozwiązane.
Ostatni mur w Europie kontynentalnej - i przedostatni w UE, którym jest ten na Cyprze, pozostałość po zimnej wojnie - zostanie zburzony na początku przyszłego roku
— napisała gazeta.
To wynik umowy, która w czerwcu po ponad trzech latach rozmów została wynegocjowana przez Hiszpanię, Wielką Brytanię i KE. Będzie ona regulować stosunki Gibraltaru z UE po brexicie, obejmując m.in. zniesienie lądowych kontroli granicznych; podwójne kontrole, unijne i brytyjskie mają za to obowiązywać w porcie i na lotnisku w Gibraltarze.
Jak napisał „El Pais”, Madryt i Londyn liczą, że Bruksela przyjmie ostateczny tekst prawny w październiku, a umowa zostanie ratyfikowana w grudniu, aby umożliwić zdemontowanie 1,2-kilometrowego ogrodzenia na początku przyszłego roku.
Hiszpania zgłasza roszczenia do Gibraltaru, znajdującego się od 1713 r. pod jurysdykcją brytyjską na mocy traktatu z Utrechtu. Strony podkreśliły w czerwcu, że kwestie dotyczące suwerenności „Skały” nie były przedmiotem negocjacji.
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez nazwał porozumienie korzystnym dla obywateli i stosunków dwustronnych z Wielką Brytanią, ale podkreślił, że nie oznacza ono „rezygnacji z hiszpańskich roszczeń do przesmyku i zwrotu Gibraltaru”.
