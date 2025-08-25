„Kebaby i owoce morza - w restauracjach w mieście Gaza w lipcu tego roku można było dostać jedzenie każdego rodzaju. W Gazie jest jedzenie!” - napisała w mediach społecznościowych ambasada Izraela w Polsce i zamieściła nagranie wideo, na którym widać rozmaite restauracje i lokale gastronomiczne. Publikacja ambasady wywołała lawinę oburzenia w mediach społecznościowych. „Jesteście po prostu bezczelni” - napisała na X Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy.
Na nagraniu wideo ambasada Izraela w RP wskazuje, że w Strefa Gazy nie cierpi z powodu braku żywności. Dla podtrzymania swojej tezy zamieściła wideo z restauracji typu kebab, która ma działać w dzielnicy Zeitoun, lokalu w okolicy Al-Shati, restauracji Manakish w dzielnicy Al-Rimal czy wielu innych placówek gastronomicznych. W materiale wideo zaznaczono, że „W gazie nie brakuje jedzenia. Każde inne twierdzenie jest kłamstwem”.
Kebaby i owoce morza - w restauracjach w mieście Gaza w lipcu tego roku można było dostać jedzenie każdego rodzaju. W Gazie jest jedzenie!
— napisała na X Ambasada Izraela w Polsce i zmieściła wideo.
Oburzenie na bezczelność Izraela
Szokujące nagranie i treści, jakie wystosowała ambasada Izraela spotkały się z wyrazami oburzenia w mediach społecznosciowych.
Jesteście po prostu bezczelni
— oceniła Anna Maria Żukowska.
Sprawa zbrodni w Strefie Gazy, ale też takie filmy jak ten, pokazują jedno: nikt przyzwoity nie będzie tego bronił. I nikt przyzwoity przez kolejne lata, choćby sytuacja się poprawiła, nie wróci do normalnych rozmów z Izraelem
— napisał na X Patryk Słowik.
Będąc z Izraelu na pól roku przed początkiem oczyszczania Gazy z terrorystów roku nie mogłem wjechać do niej w wyniku obostrzeń Waszego rządu. Jak rozumem sytuacja została ustabilizowana i dziś spokojnie mogę się tam udać, żeby uraczyć me podniebienie tymi rarytasami? Do kogo w ambasadzie zgłosić się o odpowiedni dokument który mi to umożliwi?
— pytał Rafał Otoka Frąckiewicz.
Czasami lepiej milczeć
— wskazywał Rafał Dutkiewicz.
Pokażcie lepiej jak strzelacie do głodujących Palestyńczyków czekających na rozdanie pomocy humanitarnej. To więcej mówi o waszych intencjach niż jakiś test kebaba
— napisał Maciej Zemła.
Oznaczycie ten lokal pinezką?
— zapytało konto na X WarNewsPL.
