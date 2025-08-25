Prezydent USA Donald Trump zagroził „wysłaniem wojsk” do Baltimore w stanie Maryland, gdy demokratyczny gubernator tego stanu Wes Moore zaprosił go do udziału w marszu bezpieczeństwa po mieście.
Jako prezydent wolałbym, żeby on posprzątał tę katastrofę przestępczości, zanim ja tam pojadę na „spacer”. Ale jeśli Wes Moore będzie potrzebował pomocy, tak jak Gavin Newsom w Los Angeles, wyślę „wojska”, co jest robione w Waszyngtonie i szybko posprzątam tam przestępczość
— ostrzegł Trump w poście na platformie Truth Social.
W innym nazwał Baltimore miastem „poza kontrolą, opanowanym przez przestępczość”.
Po zaledwie jednym tygodniu NIE MA PRZESTĘPSTW ANI MORDERSTW W DC! Kiedy tak będzie w Baltimore, z dumą będę „chodził po ulicach” z tymi, którzy przegrywają, z powodu Przestępczości, Gubernatorze Maryland
— zapowiedział Trump, radząc Moore’owi, żeby wziął się do roboty.
Gubernator Moore, którego cytuje magazyn „Time” odpowiedział na platformie społecznościowej X:
Prezydent Bone Spurs (ang. – ostrogi kostne, z ich powodu Trump miał uniknąć służby wojskowej w Wietnamie) robi wszystko, żeby uniknąć marszu – nawet jeśli oznacza to wygłaszanie kolejnych kłamstw na temat postępów w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Maryland. Hej Donald, możemy załatwić ci wózek golfowy, jeśli to ułatwi sprawę. Tylko daj znać mojemu zespołowi. Liczba zabójstw w Maryland spadła w całym stanie o 20 proc. od czasu mojej inauguracji dwa i pół roku temu. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 roku Departament Policji w Baltimore nadal odnotowywał dwucyfrowy spadek przemocy z użyciem broni palnej, w tym 22-procentowy spadek liczby zabójstw i 19-procentowy spadek liczby strzelanin bez ofiar śmiertelnych w porównaniu z rokiem poprzednim
— oświadczył Moore w poście zapraszającym Trumpa do Baltimore.
Dane w kwestii przestępczości
Prezydent odrzucił te dane, twierdząc, że „dorobek Wesa Moore’a w kwestii przestępczości jest bardzo zły, chyba że fałszuje swoje statystyki przestępczości, jak robi to wiele innych „niebieskich (demokratycznych) stanów”; Trump nie przedstawił jednak żadnych dowodów.
Komentarze prezydenta o sytuacji w Baltimore pojawiły się po tym jak w czerwcu nakazał Kalifornijskiej Gwardii Narodowej i piechocie morskiej wejście do Los Angeles, aby odpowiedzieć na protesty przeciwko jego polityce imigracyjnej. Trump wysłał też Gwardię Narodową i przejął federalną kontrolę nad policją w Waszyngtonie jako część walki z przestępczością. Chicago wskazał jako kolejny cel.
„Time” skomentował, że eskalacja konfliktu z Moore’em odzwierciedla szerszą strategię Trumpa polegającą na groźbach wymierzonych przeciwko władzom miast, gdzie rządzą Demokraci.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738616-juz-nie-tylko-waszyngton-trump-wysle-wojsko-do-baltimore
