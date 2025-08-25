Ambasador USA we Francji wezwany do miejscowego MSZ! To efekt jego listu do Macrona. Oskarżał o tolerowanie antysemityzmu

Ambasador USA we Francji Charles Kushner został wezwany do francuskiego MSZ po tym jak w liście do prezydenta Emmanuela Macrona oskarżył władze Francji o nie podejmowanie wystarczających działań, by walczyć z antysemityzmem - poinformował rzecznik MSZ. Zarzuty ambasadora określił jako „nie do przyjęcia”.

Kushner uznał też, że decyzja Francji, by uznać państwo palestyńskie, „ośmiela ekstremistów i podsyca przemoc”.

Francja zapoznała się z zarzutami ambasadora Stanów Zjednoczonych, który w liście do prezydenta Republiki wyraził zaniepokojenie wzrostem liczby antysemickich aktów we Francji i zarzucił francuskim władzom brak wystarczających działań aby je zwalczać

— głosi oświadczenie francuskiego MSZ.

MSZ określiło zarzuty Kushnera jako „nie do przyjęcia” i dodało, że „Francja zdecydowanie je odrzuca”. Podkreślono, że francuskie władze „w pełni zmobilizowały się” do zwalczania incydentów antysemickich po ataku terrorystów Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku.

„Narusza prawo międzynarodowe”

W oświadczeniu podkreślono też, że list ambasadora „narusza prawo międzynarodowe i zobowiązanie nie ingerowania w wewnętrzne sprawy innych państw”.

Ambasador ma pojawić się we francuskim MSZ w poniedziałek.

Reuter zauważa, że list ambasadora USA i wcześniejszy, w podobnym duchu, list do Macrona premiera Izraela Benjamina Netanjahu, dodatkowo pogłębiają podziały między Francją, USA i Izraelem.

Kushner jest ojcem Jareda Kushera, męża Ivanki Trump, czyli córki prezydenta USA Donalda Trumpa. Jest biznesmenem i magnatem z branży nieruchomości. Został wskazany przez Trumpa na ambasadora w Paryżu jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na prezydenta USA.

