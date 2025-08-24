Prezydent Karol Nawrocki z okazji Dnia Niepoleglości Ukrainy napisał list do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. „Mam zaszczyt w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym przekazać Panu osobiście, a także wszystkim obywatelom Ukrainy moje najszczersze gratulacje i najlepsze życzenia” - czytamy w nim. „Polska jest naszym niezawodnym sojusznikiem i partnerem strategicznym, który wykazał się najwyższą solidarnością w najtrudniejszych dla Ukrainy czasach” - napisał Zełenski w mediach społecznościowych, dziękując polskiemu prezydentowi za list, a przy okazji publikując jego treść.
List prezydenta Nawrockiego
Prezydent RP podkreślił w nim, że 24 sierpnia jest dla Ukrainy „nie tylko symbolem uzyskania wolności i suwerenności w 1991 roku, ale także symbolem niezłomnej odwagi i determinacji narodu ukraińskiego, który w tych trudnych czasach staje w obronie swojej niepodległości przed brutalną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej” .
Karol Nawrocki zaznaczył, że walka Ukrainy to nie tylko walka o własne granice i prawo do samoistnienia, lecz także „heroiczny wkład w obronę wartości, które są fundamentem europejskiej cywilizacji – wolności, demokracji oraz poszanowania godności każdego człowieka”.
Polska, jako bliski sąsiad i sojusznik Ukrainy, stoi u boku Waszego Narodu w tym trudnym czasie. Wspieramy Waszą niezłomność, wytrwałość i odwagę, które są świadectwem siły ducha i głębokiego patriotyzmu. Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz solidarności międzynarodowej uda się przywrócić pokój i bezpieczeństwo
— napisał prezydent Nawrocki do Wołodymyra Zełenskiego.
Przypomniał też, że Dzień Niepodległości Ukrainy to „ważne memento dla Polski oraz wszystkich krajów naszego regionu”.
Niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze, jest wartością bezcenną, ale trzeba ją pielęgnować i bronić, zwłaszcza wobec tych, którzy pragną ją zniszczyć
— zauważył prezydent Polski w liście.
Zełenski dziękuje
W odpowiedzi prezydent Ukrainy podziękował za gratulacje.
Polska jest naszym niezawodnym sojusznikiem i partnerem strategicznym, który wykazał się najwyższą solidarnością w najtrudniejszych dla Ukrainy czasach, w walce z agresją Rosji na pełną skalę. Zawsze łączyło nas wspólne dążenie do wolności, niepodległości i godnej europejskiej przyszłości dla naszych narodów
— wskazał przywódca Ukrainy.
„Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa”
Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest w dniu proklamowania Aktu Niepodległości, co nastąpiło 24 sierpnia 1991 roku.
Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa. Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje. Sojusz i partnerstwo. Najlepszą armię w Europie. Zaawansowane technologie obronne. Doświadczenie odporności
— oświadczył dziś prezydent Wołodymyr Zełenski w orędziu z okazji Dnia Niepodległości jego państwa.
Prezydent przemawiał na Majdanie Niepodległości w centrum Kijowa. Plac ten był miejscem protestów m.in. przeciwko prorosyjskiej polityce ówczesnych władz, w tym tzw. Pomarańczowej Rewolucji w 2004 roku i proeuropejskiej Rewolucji Godności z przełomu lat 2013-2014.
Zełenski podkreślił, że Majdan jest jednym z symboli niepodległości i dowodem na to, że „Ukraina wytrzymała wielkie nieszczęście, które Rosja przyniosła na naszą ziemię”. Wyraził też przekonanie, że jego naród, którego część znajduje się pod okupacją, znów będzie żył w jedności.
Zełenski podziękował też żołnierzom, którzy bronią swego kraju już 1278 dni, pomagającym na froncie wolontariuszom i każdemu obywatelowi, który działa na rzecz zwycięstwa.
CZYTAJ TAKŻE: Dzień Niepodległości Ukrainy. Wołodymyr Zełenski: „Ukraina nie jest ofiarą, lecz wojownikiem”. Premier Kanady: „Putina można zatrzymać”
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738607-prezydent-nawrocki-przeslal-list-do-wolodymyra-zelenskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.