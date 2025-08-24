WIDEO

Zalane piwnice, tunele i przewrócone drzewa. Gwałtowna burza w turystycznym raju. Uruchomiono sztab kryzysowy

autor: Pixabay/Oimheidi/X

Gwałtowna burza dziś nad ranem spowodowała zniszczenia w rejonie miast Rimini i Cervia na wybrzeżu we włoskim regionie Emilia-Romania. Ulice zamieniły się w potoki, zalane są tunele. Trwa usuwanie szkód na plażach nad Adriatykiem, gdzie przebywają dziesiątki tysięcy turystów.

Fala niepogody z porywistym wiatrem, gradobiciem i ulewami uderzyła w pas wybrzeża między Rawenną a Rimini, gdzie spadło ponad 70 mm deszczu. Wiatr osiągał prędkość około 120 km/godz.

Sztab kryzysowy w Rimini

W Rimini, gdzie burza spowodowała najwięcej szkód, uruchomiono sztab kryzysowy.

Zalane są piwnice i tunele, przewróconych jest wiele drzew. Duże zniszczenia zanotowano na plażach, gdzie natychmiast przystąpiono do ich usuwania.

