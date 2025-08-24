Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, w wywiadzie dla Rossija oskarżył Zachód o próbę uniemożliwienia rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją, podkreślając, że spotkanie Putina z Zełenskim odbędzie się dopiero, gdy powstanie gotowy plan szczytu.
Szukają tylko pretekstu, by zapobiec negocjacjom
— powiedział Ławrow w rozmowie udostępnionej na Telegramie.
Skrytykował postawę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który jego zdaniem „upiera się, wysuwa warunki i żąda za wszelką cenę natychmiastowego spotkania” z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.
Dwa dni temu Ławrow udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji, w którym stwierdził, że obecnie nie ma planów spotkania Putina z Zełenskim, a dojdzie do niego, „gdy będzie gotowy plan szczytu”. Podkreślił, że obecnie plan ten nie jest gotowy.
Trump powiedział w poniedziałek po rozmowach z ukraińskim przywódcą i kilkorgiem europejskich liderów w Białym Domu, że rozpoczął aranżowanie spotkania między Putinem i Zełenskim. Po spotkaniu dwustronnym miałoby dojść do trójstronnego szczytu z jego udziałem. Według Białego Domu Moskwa zgodziła się na spotkanie Putina z Zełenskim.
Prezydent Ukrainy potwierdził swoją otwartość na takie rozmowy.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— RELACJA. 1278. dzień wojny. Dzień Niepodległości Ukrainy. Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła dron zmierzający w stronę Moskwy
— Ukraiński dron trafił w Kurską Elektrownię Atomową. Pożar, uszkodzenia i spadek mocy. Zaatakowano też terminal gazu
— Dlaczego Kreml nie chce spotkania Putin-Zełenski? ISW: Moskwa boi się, że to podważyłoby wizerunek prezydenta Rosji w kraju
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738574-lawrow-zachod-blokuje-negocjacje-pokojowe-z-ukraina
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.