„Ukraina nie zwyciężyła jeszcze w wojnie z Rosją, ale z pewnością w niej nie przegrywa; Ukraina nie jest ofiarą, lecz wojownikiem” – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w orędziu z okazji Dnia Niepodległości jego państwa. Z niespodziewaną wizytą w Kijowie pojawił się premier Kanady Mark Carney. Z kolei papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za naród ukraiński.
Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa. Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje. Sojusz i partnerstwo. Najlepszą armię w Europie. Zaawansowane technologie obronne. Doświadczenie odporności
— powiedział.
Mówimy: „Potrzebujemy Unii Europejskiej”. Tak. Ale my jesteśmy jej nie mniej potrzebni. I wszyscy to uznają, i za taką właśnie uznają Ukrainę: nie za ubogą krewną, lecz za silnego sojusznika
— podkreślił Zełenski.
Prezydent przemawiał na Majdanie Niepodległości w centrum Kijowa. Plac ten był miejscem protestów m.in. przeciwko prorosyjskiej polityce ówczesnych władz, w tym tzw. Pomarańczowej Rewolucji w 2004 roku i proeuropejskiej Rewolucji Godności z przełomu lat 2013-2014.
„Majdan symbolem niepodległości”
Zełenski podkreślił, że Majdan jest jednym z symboli niepodległości i dowodem na to, że „Ukraina wytrzymała wielkie nieszczęście, które Rosja przyniosła na naszą ziemię”. Wyraził też przekonanie, że jego naród, którego część znajduje się pod okupacją, znów będzie żył w jedności.
(Symbole niepodległości - PAP) przypominają, że to wszystko to Ukraina. I że tam są nasi ludzie, i żadna odległość między nami tego nie zmieni, i żadna tymczasowa okupacja tego nie zmieni. Pewnego dnia ta odległość między Ukraińcami zniknie i znów będziemy razem jako jedna rodzina jako jeden kraj. To tylko kwestia czasu. Ukraina wierzy, że potrafi to osiągnąć – osiągnąć pokój, pokój na całej swojej ziemi. Ukraina jest do tego zdolna
— zapewnił.
Zełenski: „Dziękuję wam wszystkim”
Zełenski podziękował żołnierzom, którzy bronią swego kraju już 1278 dni, pomagającym na froncie wolontariuszom i każdemu obywatelowi, który działa na rzecz zwycięstwa.
Dziękuję wam wszystkim za to, co już przeszliśmy, i za tę Ukrainę, którą razem tworzymy. Za tę Ukrainę, która jest już teraz. Która dojrzała 24 lutego (2022 r., w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji – PAP). Wzięła los w swoje ręce, wzięła do ręki broń. Nie miała czasu się wahać ani prawa się bać. I naprawdę zatrzymała drugą armię świata. I będziemy o tym mówić (…), bo to zabija mit o niezwyciężonej armii rosyjskiej
— oświadczył Zełenski.
„Koniec z gułagiem, koniec z Wielkim Głodem, koniec z rusyfikacją; chwała Ukrainie” - napisał szef MSZ Radosław Sikorski w Dniu Niepodległości Ukrainy.
Bądź silna, ???? (skrót oznaczający Ukrainę - PAP). Koniec z gułagiem, koniec z Wielkim Głodem, koniec z rusyfikacją. Chwała Ukrainie
— napisał Sikorski (w oryginale po angielsku) na platformie X, podając dalej wpis ukraińskiego MSZ opublikowany z okazji przypadającego w niedzielę Dnia Niepodległości Ukrainy.
Papież: Pragnę zapewnić o modlitwie
Z okazji obchodzonego dziś Dnia Niepodległości Ukrainy papież Leon XIV zapewnił prezydenta tego kraju Wołodymyra Zełenskiego o modlitwie za naród ukraiński, który cierpi z powodu wojny, a zwłaszcza za rannych i za tych, którzy opłakują śmierć bliskich i stracili dom.
W przesłaniu papież skierował słowa do Ukraińców: „Z sercem zranionym przez przemoc, która pustoszy waszą ziemię, zwracam się do was w dniu waszego święta narodowego. Pragnę was zapewnić o mojej modlitwie za naród ukraiński cierpiący z powodu wojny, szczególnie za tych, którzy zostali zranieni na ciele, za osieroconych po stracie bliskich oraz za tych, którzy zostali pozbawieni swoich domów”.
Niech sam Bóg ich pocieszy; niech umocni rannych i obdarzy wiecznym odpoczynkiem zmarłych. Błagam pana, aby poruszył serca ludzi dobrej woli, by ucichł huk oręża i ustąpił miejsca dialogowi, otwierając drogę do pokoju dla dobra wszystkich. Powierzam wasz naród Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Pokoju
— dodał Leon XIV.
Papieskie przesłanie Zełenski opublikował na platformie X.
Jestem szczerze wdzięczny Jego Świątobliwości za głębokie słowa, modlitwę i uwagę poświęconą narodowi ukraińskiemu w trakcie wyniszczającej wojny. Wszystkie nasze nadzieje i wysiłki są skierowane na osiągnięcie przez nasz naród tak oczekiwanego pokoju. Aby dobro, prawda i sprawiedliwość zwyciężyły
— podkreślił prezydent.
Zapewnił, że docenia „moralne przywództwo i apostolskie wsparcie” papieża.
Carney: Putina można zatrzymać
„Putina można zatrzymać” – oświadczył w Kijowie premier Kanady Mark Carney, zapowiadając przekazanie Ukrainie pomocy w wysokości 1 mld dolarów na obronność. Szef kanadyjskiego rządu, który składa pierwszą wizytę w tym kraju, wziął udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy.
(Przywódcę Rosji Władimira) Putina można zatrzymać. Rosyjska gospodarka słabnie. On sam jest coraz bardziej izolowany. A nasz sojusz staje się mocniejszy, bardziej zdecydowany i zjednoczony
— powiedział Carney.
Premier Kanady był jedynym gościem zaproszonym na uroczystości Dnia Niepodległości na kijowskim placu Sofijskim, który przemówił do zgromadzonych, obok prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
W swoim wystąpieniu zapowiedział przekazanie Ukrainie pomocy obronnej.
Na szczycie G7 w czerwcu Kanada obiecała dodatkowe 2 mld dolarów pomocy wojskowej. Dziś z dumą ogłaszam, że ponad 1 mld z tej sumy zostanie przeznaczony na wzmocnienie waszego arsenału – poprzez dostawy dronów, amunicji i pojazdów opancerzonych, które trafią (do Ukrainy - PAP) już w przyszłym miesiącu
— zapowiedział Carney.
Dzień Niepodległości Ukrainy
Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest w dniu proklamowania Aktu Niepodległości, co nastąpiło 24 sierpnia 1991 roku.
Ukraińcy określają Wielki Głód mianem Hołodomoru. W czasach komunizmu Ukrainę dotknęły trzy fale głodu: na początku lat 20., potem w latach 30. i w latach 1946-1947. Najtragiczniejszy w skutkach był Wielki Głód z lat 1932-1933, w którego najgorszym okresie umierało dziennie do 25 tys. ludzi. Szacuje się, że w czasie Wielkiego Głodu na Ukrainie zmarło co najmniej 3,5 mln ludzi.
Wielki Głód nastąpił w jednym z najżyźniejszych krajów Europy w czasie pokoju, gdy ZSRR eksportował ogromne ilości zboża. Na Ukrainie zboże, a następnie cała żywność była konfiskowana przez władze.
Polska uznała Wielki Głód na Ukrainie za ludobójstwo w 2006 roku.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 1278. dzień wojny. Dzień Niepodległości Ukrainy. Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła dron zmierzający w stronę Moskwy
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738572-zelenski-ukraina-nie-jest-ofiara-lecz-wojownikiem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.