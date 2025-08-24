Żona Erdogana napisała do Melanii Trump ws. Gazy. "Stała się cmentarzyskiem dzieci". ONZ: Pół miliona ludzi w Gazie cierpi głód

Żona prezydenta Turcji Emine Erdogan zaapelowała do małżonki prezydenta Stanów Zjednoczonych Melanii Trump o wystąpienie w obronie dzieci cierpiących z powodu izraelskich ataków w Strefie Gazy” – poinformowała stacja BBC.

Emine Erdogan z uznaniem wypowiedziała się o wsparciu, jakiego Melania Trump udzieliła dzieciom cierpiącym z powodu pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie, i wezwała ją do „poszerzenia swego rzecznictwa” na Palestyńczyków.

Cmentarzysko dzieci”

W liście opublikowanym przez biuro tureckiego prezydenta pani Erdogan zaznaczyła, że Strefa Gazy stała się „cmentarzyskiem dzieci”.

Musimy zjednoczyć głosy i siły przeciw tej niesprawiedliwości

— oznajmiła.

Fraza ‘nieznane dziecko’ opisująca szczątki tysięcy dzieci ze Strefy Gazy otwiera w naszej świadomości niegojące się rany

— napisała turecka pierwsza dama, wzywając Melanię Trump, by zaapelowała bezpośrednio do premiera Izraela Benjamina Netanjahu o „zakończenie kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy”.

Zdaniem ekspertów ONZ około pół miliona ludzi w Strefie Gazy cierpi głód, a życie 132 tys. dzieci jest zagrożone z powodu niedożywienia.

tt/PAP

