„Żona prezydenta Turcji Emine Erdogan zaapelowała do małżonki prezydenta Stanów Zjednoczonych Melanii Trump o wystąpienie w obronie dzieci cierpiących z powodu izraelskich ataków w Strefie Gazy” – poinformowała stacja BBC.
Emine Erdogan z uznaniem wypowiedziała się o wsparciu, jakiego Melania Trump udzieliła dzieciom cierpiącym z powodu pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie, i wezwała ją do „poszerzenia swego rzecznictwa” na Palestyńczyków.
„Cmentarzysko dzieci”
W liście opublikowanym przez biuro tureckiego prezydenta pani Erdogan zaznaczyła, że Strefa Gazy stała się „cmentarzyskiem dzieci”.
Musimy zjednoczyć głosy i siły przeciw tej niesprawiedliwości
— oznajmiła.
Fraza ‘nieznane dziecko’ opisująca szczątki tysięcy dzieci ze Strefy Gazy otwiera w naszej świadomości niegojące się rany
— napisała turecka pierwsza dama, wzywając Melanię Trump, by zaapelowała bezpośrednio do premiera Izraela Benjamina Netanjahu o „zakończenie kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy”.
Zdaniem ekspertów ONZ około pół miliona ludzi w Strefie Gazy cierpi głód, a życie 132 tys. dzieci jest zagrożone z powodu niedożywienia.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738553-zona-erdogana-napisala-do-melanii-trump-ws-dzieci-w-gazie
