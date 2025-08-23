Trwa 1278. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Niedziela, 24 sierpnia 2025 r.
00:01. Obrona powietrzna zestrzeliła dron zmierzający w stronę Moskwy
Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w sobotę dron, który zmierzał w stronę Moskwy. Specjaliści badają obecnie fragmenty zestrzelonego bezzałogowca - powiadomił mer Moskwy Siergiej Sobianin we wpisie w kanale komunikacyjnym Telegram.
Lotniska w centralnej Rosji wstrzymały działania w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa - przekazała rosyjska agencja lotnictwa cywilnego Rosawiacja. Wstrzymano dziesiątki lotów z lotniska w Sankt Petersburgu - poinformowała agencja Reutera.
Resort obrony powiadomił, że w ciągu trzech godzin obrona przejęła i zniszczyła nad centralną Rosją 32 ukraińskie drony.
