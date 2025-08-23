NA ŻYWO

RELACJA. 1278. dzień wojny na Ukrainie. Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła dron zmierzający w stronę Moskwy

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 1278. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Niedziela, 24 sierpnia 2025 r.

00:01. Obrona powietrzna zestrzeliła dron zmierzający w stronę Moskwy

Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w sobotę dron, który zmierzał w stronę Moskwy. Specjaliści badają obecnie fragmenty zestrzelonego bezzałogowca - powiadomił mer Moskwy Siergiej Sobianin we wpisie w kanale komunikacyjnym Telegram.

Lotniska w centralnej Rosji wstrzymały działania w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa - przekazała rosyjska agencja lotnictwa cywilnego Rosawiacja. Wstrzymano dziesiątki lotów z lotniska w Sankt Petersburgu - poinformowała agencja Reutera.

Resort obrony powiadomił, że w ciągu trzech godzin obrona przejęła i zniszczyła nad centralną Rosją 32 ukraińskie drony.

12
następna strona »

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych