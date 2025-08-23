Trwa 1278. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Niedziela, 24 sierpnia 2025 r.
08:54. Pożar po ukraińskim ataku w porcie Ust-Ługa i atak na Syzrań
Ukraińskie drony zaatakowały przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Syzrań w obwodzie samarskim na południu Rosji; spadające fragmenty ukraińskich dronów wywołały też pożar w porcie Usł-Ługa w obwodzie leningradzkim na północnym zachodzie kraju – podały władze lokalne.
Pożar w Usł-Łudze objął terminal gazu skroplonego rosyjskiego koncernu Novatek – oświadczył gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko.
Strażacy i służby ratunkowe pracują nad ugaszeniem płomieni
— napisał Drozdenko na Telegramie. Jak dodał, według wstępnych doniesień nie ma poszkodowanych. Według niego nad portem zniszczono około 10 ukraińskich dronów.
Tymczasem gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fiedoriszczew podał na Telegramie, że ukraińskie drony zaatakowały przedsiębiorstwo w Syzraniu, ale według wstępnych informacji nie ma ofiar ani rannych.
Gubernator nie powiadomił, jakiego rodzaju przedsiębiorstwo było celem ani czy atak spowodował szkody.
Agencja RIA Nowosti podała, że rosyjskie siły przeciwlotnicze zniszczyły w nocy z soboty na niedzielę 95 ukraińskich dronów.
08:11. Premier Kanady przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa
Premier Kanady Mark Carney przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa w związku z obchodami Dnia Niepodległości Ukrainy. W krótkim wpisie na platformie X zapowiedział zwiększenie wsparcia i wysiłków Kanady na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy.
Właśnie przybyłem do Kijowa (…). W tym szczególnym momencie historii Ukrainy, czyli w Dniu Niepodległości, Kanada zwiększa swoje wsparcie i wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy
— napisał.
Wcześniej media informowały, że Carney uda się w dniach 25-27 sierpnia 2025 r. do Polski, Niemiec i na Łotwę.
07:50. Dzień Niepodległości Ukrainy
„Wiemy, o co walczymy i każdego dnia kontynuujemy obronę naszej wolności” - podkreśliło ukraińskie MSZ, publikując w mediach społecznościowych przesłanie i spot z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.
Ukraińcy nigdy nie traktowali niepodległości jako czegoś oczywistego. Wymaga ona codziennego poświęcenia, jedności, odwagi, wytrwałości, woli walki i wielu innych – wartości, które są dziś cenione i bronione na Ukrainie
— napisano.
07:08. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 910 żołnierzy (łącznie 1076070 od początku pełnoskalowej wojny).
04:15. Kurska Elektrownia Atomowa: atak ukraińskiego drona spowodował pożar i spadek mocy
Ukraiński atak z użyciem drona spowodowała krótkotrwały pożar w Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji, uszkodził transformator pomocniczy i doprowadził do spadku mocy eksploatacyjnej jednego z bloków - poinformowało rano biuro prasowe elektrowni.
Bojowy bezzałogowy statek powietrzny należący do Sił Zbrojnych Ukrainy został zestrzelony przez systemy obrony powietrznej w pobliżu Kurskiej Elektrowni Atomowej (…) W momencie uderzenia dron eksplodował, uszkadzając transformator pomocniczy
— poinformowało biuro prasowe w komunikacie za pośrednictwem komunikatora Telegram.
Biuro prasowe dodało, że nikt nie został ranny, ale w wyniku tego zdarzenia wydajność trzeciego bloku elektrowni spadła do 50 proc. Zniszczony dron wywołał również pożar, który został już ugaszony.
Poziom promieniowania na terenie elektrowni i w okolicy nie przekroczył norm - zapewniło biuro prasowe elektrowni.
Ukraina nie odniosła się do tych informacji.
Kijów podkreśla jednak, że ataki na terytorium Rosji są odpowiedzią na ciągłe ataki Rosji na Ukrainę i mają na celu zniszczenie infrastruktury uznanej za kluczową dla ogólnych działań militarnych Moskwy.
02:40. „WSJ”: Pentagon ogranicza użycie przez Ukrainę systemu ATACMS przeciwko Rosji
Pentagon dyskretnie blokuje Ukrainie możliwość użycia taktycznych systemów rakietowych dalekiego zasięgu (ATACMS) do atakowania celów w głębi Rosji. Ogranicza to możliwości Kijowa w obronie przed inwazją Moskwy – twierdzi „Wall Street Journal”, powołując się na amerykańskich urzędników.
Jak podkreśliła gazeta, podczas gdy Biały Dom starał się przekonać Władimira Putina do przyłączenia się do rozmów pokojowych, Ukraina została powstrzymana przed przeprowadzaniem ataków w głąb terytorium Rosji. W sprawie użycia broni dalekiego zasięgu decydujące słowo należy do sekretarza obrony USA Pete’a Hegsetha.
Reuters zwrócił uwagę, że informacja „WSJ” pojawia się w momencie, gdy prezydent Donald Trump jest coraz bardziej sfrustrowany trwającą od trzech lat wojną i brakiem postępów w osiągnięciu porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Szczyt z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz późniejsze spotkania z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie przyniosły żadnego przełomu.
Trump zapowiedział możliwość ponownego rozważenia sankcji gospodarczych wobec Rosji lub nawet wycofania się z procesu pokojowego.
00:01. Obrona powietrzna zestrzeliła dron zmierzający w stronę Moskwy
Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w sobotę dron, który zmierzał w stronę Moskwy. Specjaliści badają obecnie fragmenty zestrzelonego bezzałogowca - powiadomił mer Moskwy Siergiej Sobianin we wpisie w kanale komunikacyjnym Telegram.
Lotniska w centralnej Rosji wstrzymały działania w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa - przekazała rosyjska agencja lotnictwa cywilnego Rosawiacja. Wstrzymano dziesiątki lotów z lotniska w Sankt Petersburgu - poinformowała agencja Reutera.
Resort obrony powiadomił, że w ciągu trzech godzin obrona przejęła i zniszczyła nad centralną Rosją 32 ukraińskie drony.
