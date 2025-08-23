W kilkunastu miastach w całej Wielkiej Brytanii pod hotelami dla azylantów odbyły się antyimigranckie manifestacje oraz kontrdemonstracje. Policja w Liverpoolu zatrzymała co najmniej 11 osób. W Bristolu doszło do starć między funkcjonariuszami a protestującymi.
Demonstracje pod hasłem „Znieść system azylowy” odbyły się głównie w Anglii, w tym m.in. w Bristolu, Liverpoolu, Newcastle oraz w centrum Londynu. Do protestów doszło też w Aberdeen i Perth w Szkocji, Mold w Walii oraz w Antrim w Irlandii Północnej. Szacuje się, że w większości tych miejscowości w proteście wzięło udział po kilkaset osób. Wielu manifestantów miało ze sobą flagi brytyjskie lub angielskie.
Kontrdemonstracje zorganizowane przez grupę Stand Up to Racism odbyły się m.in. w Bristolu, Leicester, Liverpoolu, Newcastle oraz Wakefield. Manifestujący skandowali hasła sprzeciwu wobec rasizmu, mieli też ze sobą transparenty wzywające do solidarności z migrantami.
Dziennik „Guardian” podał, że w Bristolu doszło do starć z funkcjonariuszami. Do rozdzielenia antagonistycznie nastawionych do siebie grup sprowadzono policję konną. Do podobnego zdarzenia doszło też w mieście Horley położonym na południe od Londynu. Policja podała, że w Liverpoolu podczas demonstracji zatrzymano co najmniej 11 osób pod zarzutem zakłócania porządku, napaści i bójki.
Kolejne demonstracje pod ośrodkami dla azylantów odbędą się w niedzielę.
Pierwsze protesty wybuchły w lipcu przed hotelem The Bell w Epping w hrabstwie Essex, po tym jak Etiopczyk ubiegający się o azyl został oskarżony o napaść seksualną na 14-letnią dziewczynę. Mężczyzna, przebywający obecnie w areszcie, zaprzeczył oskarżeniom.
W następstwie cyklicznie odbywających się protestów antymigranckich rada dystryktu Epping Forest zwróciła się do Sądu Najwyższego o wydanie tymczasowego zakazu umieszczania tam migrantów i uzyskała go. W piątek brytyjski rząd zapowiedział, że stara się o pozwolenie na apelację od tej decyzji.
Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych (Home Office) poinformowało w czwartek, że w ciągu 12 miesięcy do końca czerwca tego roku w Wielkiej Brytanii złożono rekordową liczbę 111 tys. wniosków o azyl. Stanowi to wzrost o 14 proc. w porównaniu z analogicznym okresem od czerwca 2023 do czerwca 2024.
