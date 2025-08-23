Tragedia w Egipcie. Sześciu uczniów utonęło przy plaży Abu Tlat w Aleksandrii. 21 tonących ocalono, zostali przewiezieni do szpitali

Sześciu uczniów, uczestników wycieczki, utonęło przy plaży Abu Tlat w egipskiej Aleksandrii. 21 tonących ocalono, zostali przewiezieni do szpitali” - przekazało ministerstwo zdrowia.

Urząd gubernatora Aleksandrii podkreślił, że do wypadku doszło, mimo iż na tej i sąsiednich plażach podniesiona była czerwona flaga, oznaczająca zakaz kąpieli z powodu wysokich fal

— poinformował portal Ahram.

Okoliczności wypadku zostaną zbadane

Urzędnicy mają zbadać okoliczności wypadku.

Ministerstwo zdrowia zaapelowało o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na plażach, szczególnie podczas wycieczek grupowych.

W Egipcie latem często dochodzi do utonięć, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, gdzie mogą wystąpić zarówno wysokie fale, jak i niebezpieczne prądy

— podkreślił portal.

PAP

