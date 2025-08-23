„Sześciu uczniów, uczestników wycieczki, utonęło przy plaży Abu Tlat w egipskiej Aleksandrii. 21 tonących ocalono, zostali przewiezieni do szpitali” - przekazało ministerstwo zdrowia.
Urząd gubernatora Aleksandrii podkreślił, że do wypadku doszło, mimo iż na tej i sąsiednich plażach podniesiona była czerwona flaga, oznaczająca zakaz kąpieli z powodu wysokich fal
— poinformował portal Ahram.
Okoliczności wypadku zostaną zbadane
Urzędnicy mają zbadać okoliczności wypadku.
Ministerstwo zdrowia zaapelowało o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na plażach, szczególnie podczas wycieczek grupowych.
W Egipcie latem często dochodzi do utonięć, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, gdzie mogą wystąpić zarówno wysokie fale, jak i niebezpieczne prądy
— podkreślił portal.
tt/PAP
