Czytaj więcej
Wypowiedź Matteo Salviniego pod adresem Emmanuela Macrona wywołała napięcie dyplomatyczne między Rzymem a Paryżem oraz ostrą reakcję włoskiej opozycji, która zarzuciła mu kompromitowanie kraju. „Salvini wyrządza tylko szkody, a premier milcząc osłabia Włochy” - ocenił deputowany Davide Faraone.

Ambasador Włoch wezwana przez francuski MSZ

Włoskie media poinformowały za agencją AFP, że ambasador Włoch we Francji Emanuela D’Alessandro została dwa dni temu wezwana do MSZ w Paryżu w związku z wypowiedzią Salviniego. Poproszony przez dziennikarzy o komentarz do propozycji Macrona, by wysłać europejskie wojska na Ukrainę, włoski polityk odparł: - W Mediolanie powiedziałoby się: „czep się tramwaju”.

Jedź sobie, jeśli chcesz. Załóż hełm, kamizelkę, weź karabin i jedź sobie na Ukrainę

— dodał lider prawicowej Ligi.

Wyraził opinię, że koncepcje „europejskich wojsk, dozbrojenia Europy i wspólnego zadłużenia, by zakupić pociski”, oraz podobne - jak powiedział - „macronaty” nie wejdą w życie.

Według AFP, powołującej się na źródła dyplomatyczne, w MSZ Francji uznał te słowa za niedopuszczalne.

Jak podała francuska agencja, włoskiej ambasador przypomniano, że komentarze Salviniego są:

Sprzeczne z klimatem zaufania i historycznymi relacjami między obu krajami, a także z ostatnimi wydarzeniami w relacjach dwustronnych, które ukazały dużą zbieżność, zwłaszcza w kwestii niewzruszonego poparcia dla Ukrainy.

Informacje o napięciu dyplomatycznym między Włochami i Francją wywołały falę komentarzy w szeregach włoskiej opozycji.

Włoska opozycja krytykuje Salviniego

Deputowany centrolewicy Davide Faraone oświadczył, że wicepremier obraża prezydenta sojuszniczego kraju w czasie, gdy oba państwa są zaangażowane na rzecz Ukrainy i w kwestii amerykańskich ceł na produkty z Unii Europejskiej. Zapytał, czy premier Giorgia Meloni „da się dalej upokarzać swojemu wicepremierowi”.

Jak ocenił, Salvini „wyrządza tylko szkody, zaś premier, milcząc, osłabia Włochy, sprawia, że są bardziej izolowane i mniej szanowane w Europie i na świecie”.

Wiceprzewodniczący centrolewicowej partii Italia Viva senator Enrico Borghi napisał na portalu społecznościowym, że szefowa rządu powinna wyjaśnić tę sytuację, by „nie narażać Włoch na międzynarodową kompromitację”.

Angelo Bonelli z ugrupowania Sojusz Zielonych i Lewicy stwierdził, że Salvini, posługując się „językiem z gospody” i wywołując napięcie dyplomatyczne, dowodzi, że nie nadaje się do pełnionej roli. Sandro Gozi z Europejskiej Partii Demokratycznej wyraził na platformie X opinię, że Meloni powinna zareagować na słowa lidera Ligi, bo jej milczenie „jest głośniejsze niż tysiąc krzyków”.

Z kolei Benedetto Della Vedova z ugrupowania Europa Plus uznał, że premier powinna wyjaśnić ministerstwom spraw zagranicznych w Rzymie i Paryżu, czy wypowiedzi wicepremiera odzwierciedlają stanowisko jej rządu.

Wielu polityków opozycji apeluje do premierki, by zdystansowała się od słów Salviniego.

W odpowiedzi na falę komentarzy Liga oświadczyła: „Jeśli Macron zdementuje zamiar wysłania europejskich wojsk, by walczyły na Ukrainie, sprawa będzie zamknięta”.

xyz/PAP

