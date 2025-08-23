Polska znalazła się na szczycie listy państw najbardziej narażonych na ataki hakerskie motywowane politycznie w Europie. Jak wynika z raportu Ośrodka Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego z San Sebastian, nasz kraj wyprzedził nawet Ukrainę i Izrael, a celem cyberataków są głównie sektory rządowy i energetyczny.
Według cytowanego przez portal Vozpopuli raportu za drugi kwartał 2025 r. Hiszpania znalazła się poza pierwszą dziesiątką krajów europejskich, które są celem tzw. haktywizmu. Na szczycie tej listy znalazła się Polska, a następnie: Ukraina, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, Finlandia, Litwa, Rumunia i Izrael.
Liczba przypadków cyberataków motywowanych politycznie lub społecznie, czyli „haktywizmu”, drastycznie wzrosła w ostatnim czasie
— przestrzegł ZIUR w opracowaniu z początku roku.
Sektory rządowy i energetyczny najbardziej narażone
W nowym opracowaniu eksperci zauważyli, że „haktywizm” nasilił się w Europie, gdzie odnotowano łącznie ponad 2,5 tys. udanych ataków typu denial-of-service (DoS), mających na celu zakłócenie normalnego działania systemu.
Najbardziej narażone na ataki w Europie są sektory rządowy i energetyczny, a najczęstsze rodzaje ataków to włamania do przemysłowych systemów sterowania (ICS), naruszenia danych i nieautoryzowany dostęp.
Wzrost liczby włamań do przemysłowych systemów sterowania stanowiły wynika z aktywnością grup powiązanych z Rosją, które „prowadziły skoordynowaną kampanię, ze szczególnym naciskiem na europejski sektor energetyczny” – wynika z raportu.
Ośrodek Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego (ZIUR) powstał w 2019 r. z inicjatywy władz baskijskiej prowincji Guipuzcoa. Jego zadaniem jest m.in. wspieranie firm przemysłowych regionu w zakresie zwiększania odporności na cyberataki, monitorowania zagrożeń cybernetycznych i opracowywania raportów.
xyz/PAP
https://wpolityce.pl/swiat/738508-polska-najczesciej-atakowanym-przez-hakerow-krajem-w-europie
