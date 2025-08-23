Ponad 730 pingwinów, głównie młodych osobników, znaleziono w drugiej połowie sierpnia na plażach stanu Sao Paulo, na południowym wschodzie Brazylii.
Tylko w ciągu ostatniego tygodnia 739 martwych pingwinów znaleziono na plażach w trzech gminach stanu Sao Paulo: Cananeia, Iguape oraz Ilha Comprida.
Cytowani przez telewizję Globo biolodzy nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić tajemniczego pomoru pingwinów, głównie młodych osobników. Pierwsze z nich zostały znalezione 15 sierpnia.
Zagadkowe zjawisko
Według biologa Alexa Ribeiro wśród możliwych przyczyn zagadkowego zjawiska jest brak pożywienia bądź pośrednie działanie człowieka, np. wplątywanie się zwierząt w sieci rybackie lub skażenie wody.
Z dotychczasowych ustaleń instytutu badawczego IPEC wynika, że wszystkie martwe zwierzęta to osobniki z gatunku pingwina magellańskiego. Ich śmierć, jak dowodzą wstępne oględziny wyrzuconych na brzeg ciał, nastąpiła na morzu.
Brazylijscy biolodzy, którzy spodziewają się, że w najbliższych dniach wzrośnie liczba martwych pingwinów na plażach stanu Sao Paulo, potwierdzili, że rozpoczęto już pierwsze sekcje zwłok zwierząt, aby ustalić przyczynę ich śmierci.
tt/PAP
