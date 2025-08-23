Była partnerka Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell, w lipcowym wywiadzie zaprzeczyła istnieniu domniemanej „listy klientów” i podkreśliła, że Donald Trump zawsze był dżentelmenem, nie zachowując się wobec nikogo niestosownie. Kobieta odsiaduje 20-letni wyrok z 2021 roku za zwabianie nastolatek, które miał wykorzystywać seksualnie Epstein.
Maxwell, która ubiega się o ułaskawienie przez Trumpa, mówiła o tym podczas wywiadu w lipcu, przeprowadzonego przez zastępcę prokuratora generalnego Todda Blanche’a. Jego stenogram został wczoraj opublikowany przez amerykańską administrację.
Byłą partnerkę Epsteina zapytano o domniemaną listę jego klientów, która miałaby zawierać nazwiska znanych osobistości, takich jak miliarderzy Bill Gates, Elon Musk czy obecny minister zdrowia USA Robert F. Kennedy Jr. oraz książę Andrzej.
Nie ma listy
— oznajmiła Maxwell.
Podczas wywiadu obsypała Trumpa pochwałami i zapewniła, że nie widziała go w żadnym niestosownym otoczeniu, np. otrzymującego masaż.
Prezydent nigdy nie zachowywał się niestosownie wobec nikogo. W sytuacjach, gdy z nim przebywałam, był dżentelmenem pod każdym względem
— dodała.
Maxwell odbywa 20-letni wyrok z 2021 roku za zwabianie nastolatek, które miał wykorzystywać seksualnie Epstein.
Treść upublicznionych nagrań
Skazana z zachwytem wypowiadała się o brytyjskim księciu Andrzeju i odrzuciła twierdzenia Virginii Giuffre, która zapewniła, że została mu „dostarczona” jako ofiara handlu ludźmi w wieku 17 lat. Według Maxwell zdjęcie, na którym widać księcia z Giuffre oraz ją samą w tle, jest podrobione. Zaprzeczyła też, by to ona przedstawiła księciu Epsteina.
Giuffre popełniła w tym roku samobójstwo. Jej rodzina potępiła ministerstwo sprawiedliwości USA za przeprowadzenie wywiadu z Maxwell i oświadczyła, że jest ona „potworem, któremu nie można ufać”.
Według Associated Press upublicznienie stenogramów to część działań administracji mających na celu ograniczenie szkód politycznych wynikających z niedowiedzionych teorii spiskowych i wcześniejszej odmowy ujawnienia dokumentów w sprawie Epsteina, w tym domniemanej „listy klientów” Epsteina. Trump wyśmiał tych, którzy naciskali w tej sprawie, twierdząc, że dali się nabrać na „mistyfikację Jeffreya Epsteina”.
W 2019 r. Epstein popełnił samobójstwo w więzieniu w Nowym Jorku, gdzie czekał na proces. Maxwell powiedziała w wywiadzie, że nie wierzy, by sam się zabił, choć przyznała, że nie ma powodów, by sądzić, że został zabity.
Po wywiadzie z Blanche’em Maxwell została przeniesiona z federalnego więzienia o niskim rygorze na Florydzie do zakładu karnego o złagodzonym rygorze w Teksasie.
