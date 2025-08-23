Wideo

Wiemy, gdzie będzie mieszkał prezydent Nawrocki podczas wizyty w Waszyngtonie! Gościły tam największe światowe osobistości

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Prezydent RP Karol Nawrocki / autor: PAP/Paweł Supernak
Prezydent RP Karol Nawrocki / autor: PAP/Paweł Supernak

Podczas wrześniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki zatrzyma się w Blair House, nazywanym „prezydenckim hotelem”. W tej wyjątkowej rezydencji gościły wcześniej największe światowe osobistości.

Prezydent Karol Nawrocki 3 września br., spotka się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta po objęciu urzędu przez byłego prezesa IPN. Jak podaje korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski prezydent Nawrocki zatrzyma się w rezydencji Blair House.

Blair House – „prezydencki hotel” w Waszyngtonie

Blair House to oficjalna rezydencja gościnna prezydenta Stanów Zjednoczonych, położona naprzeciwko Białego Domu. Nazywana bywa „najwspanialszym domem dla gości”, ponieważ zatrzymują się w niej głowy państw i najważniejsi goście dyplomatyczni przybywający do Waszyngtonu. W środku znajduje się ponad 100 pokoi, w tym eleganckie apartamenty gościnne, sale reprezentacyjne, biblioteka, prywatna jadalnia oraz kaplica. Całość urządzona jest w stylu klasycznym, z kolekcją dzieł sztuki i antyków.

Choć to nie oficjalna wizyta państwowa a robocza, to prezydent Donald Trump zaoferował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu nocleg w Blair House. W przeszłości zatrzymywali się w niej także polscy prezydenci […] Zatrzymywali się tam m.in. Winston Churchill, Margaret Thatcher, Charles de Gaulle, a w czasach współczesnych także wielu przywódców z Europy, Azji czy Bliskiego Wschodu

— poinformował Żuchowski.

W drodze powrotnej z USA prezydent Nawrocki uda się na spotkanie z papieżem Leonem XIV w Watykanie. Będzie to mieć miejsce 5 września br.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Będzie spotkanie prezydentów Polski i USA! Trump zaprosił Nawrockiego do Białego Domu! „Kolejna kampanijna zapowiedź zrealizowana”

Wiemy, gdzie drugą wizytę zagraniczną odbędzie prezydent Nawrocki! Paweł Szefernaker: „Zgodnie z tym, co zapowiedział”

xyz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych