Podczas wrześniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki zatrzyma się w Blair House, nazywanym „prezydenckim hotelem”. W tej wyjątkowej rezydencji gościły wcześniej największe światowe osobistości.
Prezydent Karol Nawrocki 3 września br., spotka się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta po objęciu urzędu przez byłego prezesa IPN. Jak podaje korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski prezydent Nawrocki zatrzyma się w rezydencji Blair House.
Blair House – „prezydencki hotel” w Waszyngtonie
Blair House to oficjalna rezydencja gościnna prezydenta Stanów Zjednoczonych, położona naprzeciwko Białego Domu. Nazywana bywa „najwspanialszym domem dla gości”, ponieważ zatrzymują się w niej głowy państw i najważniejsi goście dyplomatyczni przybywający do Waszyngtonu. W środku znajduje się ponad 100 pokoi, w tym eleganckie apartamenty gościnne, sale reprezentacyjne, biblioteka, prywatna jadalnia oraz kaplica. Całość urządzona jest w stylu klasycznym, z kolekcją dzieł sztuki i antyków.
Choć to nie oficjalna wizyta państwowa a robocza, to prezydent Donald Trump zaoferował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu nocleg w Blair House. W przeszłości zatrzymywali się w niej także polscy prezydenci […] Zatrzymywali się tam m.in. Winston Churchill, Margaret Thatcher, Charles de Gaulle, a w czasach współczesnych także wielu przywódców z Europy, Azji czy Bliskiego Wschodu
— poinformował Żuchowski.
W drodze powrotnej z USA prezydent Nawrocki uda się na spotkanie z papieżem Leonem XIV w Watykanie. Będzie to mieć miejsce 5 września br.
