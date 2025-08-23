Prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział w piątek, że nie ma obecnie żadnych oznak, by Rosja chciała zasiąść do stołu negocjacyjnego z Ukrainą. „Chcą kontynuować wojnę co najmniej do jesieni, aby zmaksymalizować swoje zdobycze terytorialne” – stwierdził.
Prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział w piątek, że nie ma obecnie żadnych oznak, by Rosja zechciała zasiąść do stołu negocjacyjnego w celu omówienia zawieszenia broni lub pokoju z Ukrainą.
Chcą kontynuować wojnę co najmniej do jesieni, aby zmaksymalizować swoje zdobycze terytorialne
— stwierdził.
Według prezydenta Finlandii jest też „mało prawdopodobne”, aby w najbliższym czasie doszło do spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, co było tematem ostatniej narady liderów europejskich i Zełenskiego prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.
Rosyjska taktyka opóźniania będzie kontynuowana
— stwierdził Stubb w wywiadzie, opublikowanym w sobotnim wydaniu „Helsingin Sanomat”.
Systematycznie – przyznał Stubb – zbliżamy się jednak do takiego momentu, kiedy możliwe będzie osiągnięcie zawieszenia broni i trwalszego pokoju. Zaznaczył przy tym, że jedyną osobą, która może zmusić Putina do pokoju, jest Trump, który jak dotąd nie użył twardych środków, takich jak szerokie sankcje, aby wpłynąć na przywódcę Rosji.
Zadaniem takiego małego kraju jak Finlandia - nakreślił Stubb – jest to, by wpłynąć na stanowisko negocjacyjne prezydenta USA. Czasami nam się to udaje, a czasami trochę mniej.
Stubb podkreślił przy tym, że po raz pierwszy w historii Finlandia zasiada przy stole, przy którym nakreśla się przyszłość europejskiego bezpieczeństwa.
To jest jednak coś innego, niż Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), której Akt Końcowy podpisano w Helsinkach w 1975 r.
— zaznaczył Stubb.
Zapytany zaś o udział Finlandii w opracowywanych potencjalnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy odparł, że Finlandia jest zaangażowana w proces, ale jej udział w tych gwarancjach „nie zadecyduje o wojnie czy pokoju”.
Rola Finlandii w procesie pokojowym dla Ukrainy wzrosła po tym jak Stubb przyjechał na Florydę by razem z Trumpem wziąć udział w turnieju golfowym. Zaczęto wówczas mówić o bardzo dobrych relacjach między prezydentami, a Stubb stał się częścią wąskiego grona europejskich liderów – obok przywódcy NATO i UE, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch – których Trump zaprosił ostatnio do Białego Domu na naradę.
