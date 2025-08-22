25 państw, w tym Polska, wezwało Izrael do rezygnacji z budowy osiedla na Zachodnim Brzegu. "Potępiamy tę decyzję i wzywamy do jej anulowania"

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował w piątek wspólne oświadczenie władz brytyjskich i 24 innych państw, w tym Polski, wzywające Izrael do odstąpienia od planów budowy osiedla na Zachodnim Brzegu w tzw. strefie E1, na wschód od Jerozolimy, które uniemożliwiłoby utworzenie państwa palestyńskiego.

Zatwierdzenie planów budowy tego osiedla przez izraelski komitet planowania jest nie do zaakceptowania i stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego - czytamy w komunikacie.

Potępiamy tę decyzję i wzywamy w najmocniejszych możliwych słowach do jej anulowania. Minister (finansów Izraela Becalel - PAP) Smotricz mówi, że plan ten sprawi, iż dwupaństwowe rozwiązanie (konfliktu bliskowschodniego - PAP) będzie niewykonalne, ponieważ podzieli ewentualne państwo palestyńskie i ograniczy dostęp Palestyny do Jerozolimy

— napisali sygnatariusze listu.

Apel 25 państw podkreśla, że rozwiązanie takie nie da korzyści Izraelczykom, a wręcz niesie ryzyko „podminowania bezpieczeństwa i dalszego rozpalenia agresji”, a ponadto grozi destabilizacją regionu i oddala perspektywę pokoju.

Rząd Izraela wciąż ma sposobność, by powstrzymać dalszą realizację planu E1. Wzywamy do jego natychmiastowego anulowania

— głosi apel autorów oświadczenia.

Podkreślili oni, że izraelskie władze działają na przekór „wspólnym pragnieniom dotyczącym bezpieczeństwa i prosperity Bliskiego Wschodu”, a rząd państwa żydowskiego „musi zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ powstrzymać budowę osiedla i wycofać ograniczenia dotyczące finansów Autonomii Palestyńskiej”.

Apel skierowany do władz Izraela udostępnił na platformie X szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Izraelscy ministrowie deklarują, że chodzi o uniemożliwienie powstania państwa palestyńskiego. Skoro tak, to powstaje pytanie co przewidują dla milionów Palestyńczyków, za których odpowiadają jako władza okupacyjna w Gazie i na Zachodnim Brzegu Jordanu

— napisał Sikorski.

Sygnatariuszami apelu są władze m.in.: Wielkiej Brytanii, Australii, Belgii, Kanady, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Islandii, Irlandii, Japonii, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwecji i Włoch.

kk/PAP

