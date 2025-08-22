Brytyjscy naukowcy poinformowali o odkryciu nowego gatunku dinozaura Istiorachis macaruthurae, żyjącego 125 mln lat temu na wyspie Wight przy południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Zwierzę charakteryzowało się kolczastymi wyrostkami na grzbiecie i ogonie, które przypominają żagiel.
Zwierzę zostało zidentyfikowane i nazwane przez dr. Jeremy’ego Lockwooda z Uniwersytetu w Portsmouth i Muzeum Historii Naturalnej, który pracował z zespołem innych paleontologów.
Jak wytłumaczył naukowiec, nazwa dinozaura składa się dwóch słów: istiorachis oznacza grzbiet żagla, a macaruthurae pochodzi od nazwiska Dame Ellen MacArthur, która zasłynęła ustanowieniem rekordu najszybszego samotnego rejsu dookoła świata bez zawijania do portu w 2005 r. Żeglarka pochodzi z wyspy Wight, gdzie znaleziono skamieniałości tego stworzenia.
Unikatowa skamieniałość sprzed 125 mln lat
Początkowo sądzono, że znalezione kości należą do jednego z dwóch znanych gatunków dinozaurów z wyspy Wight. Jednak po przeprowadzeniu badań porównawczych badacze doszli do wniosku, że mają do czynienia z unikatową skamieniałością, datowaną na wczesny okres kredy. W przeciwieństwie do innych dinozaurów ten miał nietypowe, wyjątkowo długie wyrostki kolczaste wzdłuż grzbietu, których struktura przypomina żagiel.
W rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Guardian” Lockwood powiedział, że „ewolucja czasami zdaje się faworyzować ekstrawagancję nad praktycznością”. Zapytany o cel wyrostków przyznał, że ta kwestia jest od dawna przedmiotem debat. Naukowcy przerzucają się teoriami, że mogły pomagać one dinozaurom w regulacji temperatury ciała lub magazynowano w nich tłuszcz.
Jednak najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem, do którego skłania się także Lockwood, jest aspekt symboliczny wypustek, dzięki którym samiec miał imponować partnerkom lub onieśmielać rywali.
