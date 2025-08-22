Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić jego spotkanie z Władimirem Putinem. Wezwał też sojuszników Ukrainy do nałożenia nowych sankcji na Moskwę, jeśli ta nie wykaże chęci zakończenia inwazji. Tymczasem agencja Reutera przekazała, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wprost przyznał, że nie jest planowane spotkanie rosyjskiego lidera Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Dziś rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jakie nasze kolejne wspólne kroki mogą zapewnić Ukrainie i całej Europie większe bezpieczeństwo oraz przybliżyć realne zakończenie wojny. Po pierwsze, to gwarancje bezpieczeństwa. Razem ze wszystkimi naszymi partnerami osiągnęliśmy ważne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki
— powiedział Zełenski.
Prezydent Ukrainy, który wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Kijowie, poinformował, że rozmawiali o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony innych państw, które – jak podkreślił – powinny być podobne do artykułu 5 NATO, uznającego atak na jednego członka Sojuszu za atak na wszystkich.
Stanowisko Ławrowa
Ławrow natomiast w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC przekazał, Putin będzie mógł spotkać się z Zełenskim, kiedy zostanie przygotowana agenda ewentualnego szczytu.
Szef rosyjskiej dyplomacji powiedział, że Moskwa zgodziła się wykazać elastycznością w kilku kwestiach poruszonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas ubiegłotygodniowego spotkania na Alasce. Natomiast kiedy prezydentowi Ukrainy przedstawiono kilka „warunków niezbędnych dla postępu ku pokojowi” na wszystkie odpowiedział „nie” - oświadczył Ławrow.
Żądania Rosji
Jak poinformowała wcześniej agencja Reutera, powołując się na trzy źródła, Putin żąda, aby Ukraina zrezygnowała z całego wschodniego Donbasu, wyrzekła się ambicji członkostwa w NATO, zachowała neutralność i nie wpuszczała wojsk zachodnich do kraju.
Prezydent Zełenski wielokrotnie odrzucał pomysł wycofania się z uznanych przez społeczność międzynarodową ziem ukraińskich w ramach ewentualnego porozumienia pokojowego. Argumentował, że przemysłowy region Donbasu służy jako twierdza powstrzymująca rosyjskie postępy w głąb Ukrainy. W czwartek prezydent powiedział dziennikarzom, że jest to „kwestia przetrwania naszego kraju, z uwzględnieniem najsilniejszych linii obrony”.
