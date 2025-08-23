Wymiana listów Orbana i Trumpa. Chodzi o zaatakowany rurociąg "Przyjaźń". "Viktorze, nie podoba mi się to, co słyszę"

Premier Węgier Viktor Orban napisał list do prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie ukraińskich ataków na rurociąg Przyjaźń, którym z Rosji na Węgry dostarczana jest ropa naftowa - poinformował dziś dziennik „Magyar Nemzet”. Amerykański przywódca odpowiedział, że jest „bardzo zły”.

W ostatnim czasie siły ukraińskie trzykrotnie zaatakowały ropociąg, przerywając dostawy surowca. Ataki zostały skrytykowane przez władze w Budapeszcie, które określiły je jako próbę wciągnięcia Węgier w wojnę.

Ropociąg zaopatruje Węgry i Słowację, dwa kraje, które nie mają innej możliwości importu ropy naftowej. Węgry wspierają Ukrainę benzyną i elektrycznością, a w odpowiedzi na to oni bombardują infrastrukturę, która nas zaopatruje. To bardzo nieprzyjacielski gest! Życzę prezydentowi Trumpowi sukcesów w jego dążeniu do zawarcia pokoju

— napisał Orban.

Odpowiedź Trumpa

Amerykański prezydent odpowiedział: „Viktorze, nie podoba mi się to, co słyszę - jestem z tego powodu bardzo zły”.

Powiedz Słowacji, że jesteś moim wielkim przyjacielem

— dodał.

List Orbana i odpowiedź Trumpa opublikowały węgierskie media.

W przeciwieństwie do większości innych krajów Unii Europejskiej, Słowacja i Węgry utrzymują zależność od rosyjskiej energii. Większość kupowanej przez te państwa ropy jest importowana właśnie rurociągiem Przyjaźń.

