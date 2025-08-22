„Jeżeli Hamas nie zgodzi się na izraelskie warunki zakończenia wojny, wkrótce otworzą się przed nim bramy piekieł” - zapowiedział izraelski minister obrony Israel Kac. Dodał, że miasto Gaza zostanie zniszczone jak inne miejscowości w Strefie Gazy.
Przed mordercami i gwałcicielami z Hamasu wkrótce otworzą się bramy piekieł, chyba że zgodzą się na izraelskie warunki zakończenia wojny: przede wszystkim rozbrojenie i uwolnienie wszystkich zakładników
— napisał Kac w serwisie X.
Zagroził, że jeżeli palestyńska organizacja się na to nie zgodzi, miasto Gaza - czyli jak napisał Kac - „stolica Hamasu”, podzieli los Rafahu czy Bajt Hanun - miejscowości w dużej mierze zniszczonych w izraelskich atakach.
Plan ataku na Gazę
Minister obrony przypomniał również, że już zatwierdził plan ataku na Gazę, obejmujący „intensywne ostrzały, ewakuację cywilów i walki manewrowe”.
Rząd w Jerozolimie przyjął na początku sierpnia plan zdobycia Gazy - największego miasta palestyńskiego terytorium i głównego ośrodka, który nie jest jeszcze kontrolowany przez izraelskich żołnierzy. Kac zatwierdził 20 sierpnia nad ranem plan operacji i mobilizację ok. 60 tys. rezerwistów, którzy mają go wykonać.
Armia przekazała, że prowadzi już wstępne działania poprzedzające inwazję. Władze palestyńskie od kilku dni informują o intensywnych walkach na przedmieściach Gazy.
Sama operacją zajęcia miasta ma być przeprowadzona w kilku fazach. Wojsko nie podało dokładnego harmonogramu, ale większość rezerwistów ma się stawić do służby na początku września.
Wysiedlenie cywilów
Nowa kampania zakłada wysiedlenie z Gazy cywilów. W mieście i okolicach może się teraz znajdować ok. 1 mln Palestyńczyków, czyli prawie połowa wszystkich mieszkańców Strefy Gazy.
Po informacji o zatwierdzeniu nowej kampanii Egipt i Katar zintensyfikowały wysiłki na rzecz rozejmu. Hamas poinformował, że przyjął nową propozycję. Izrael oficjalnie na nią nie odpowiedział.
Premier Benjamin Netanjahu oświadczył jednak, że polecił „natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników i zakończenia wojny na będących do przyjęcia dla Izraela warunkach”.
Warunki zakończenia wojny
Izraelski rząd określił na początku sierpnia warunki zakończenia wojny, które obejmują zwolnienie od razu wszystkich zakładników i faktyczną kapitulację Hamasu.
Premier w ostatnich dniach zaznaczał, że jest zainteresowany właśnie taką umową. Według mediów zaakceptowana przez Hamas oferta państw arabskich obejmuje jedynie tymczasowy rozejm w zamian za wydanie części z ok. 20 żyjących izraelskich zakładników.
Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W izraelskim odwecie zginęło ponad 62,1 tys. Palestyńczyków.
tt/PAP
