Ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że prowadzi na Bałtyku manewry, służące zwalczaniu dronów morskich oraz podwodnych sabotażystów. W komunikacie resortu obrony przekazano, że celem ćwiczeń jest też „zniszczenie pozorowanego wroga”.
Cytowany przez agencję Reutera komunikat głosi, że jeden z etapów ćwiczeń dotyczył „obrony lotniska przed uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych z wykorzystaniem systemów i środków walki elektronicznej”.
W manewrach uczestniczy około 1000 żołnierzy Floty Bałtyckiej i prawie 100 jednostek uzbrojenia, sprzętu wojskowego i specjalistycznego
— napisano w komunikacie. Podkreślono, że ćwiczenia odbywają się pod komendą dowódcy rosyjskiej marynarki wojennej, admirała Aleksandra Mojsiejewa.
Zaprezentowano również możliwości organizacji sprawnego przygotowania sprzętu lotniczego do odparcia ataku
— podał rosyjski resort obrony.
Rosja ćwiczy na Bałtyku
Podkreślił też, że w ramach ćwiczeń „przeprowadzono ocenę działań sił dyżurnych floty oraz jednostek przeznaczonych do obrony przed sabotażem podwodnym”.
Żołnierze wykazali się umiejętnościami w wykryciu i schwytaniu grupy podwodnych sabotażystów, a także w użyciu dronów do niszczenia bezzałogowych łodzi pozorowanego wroga
— poinformował resort obrony Rosji.
