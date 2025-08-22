Zamiast rozmów pokaz siły. Prawie 100 jednostek rosyjskiej floty ćwiczy na Morzu Bałtyckim. Manewry obejmują także lotnictwo

Sprawdź Zdjęcie ilustracyjne / autor: US Navy Mass Communication Specialist 3rd Class Sean Furey, domena publiczna, commons.wikimedia.org
Ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że prowadzi na Bałtyku manewry, służące zwalczaniu dronów morskich oraz podwodnych sabotażystów. W komunikacie resortu obrony przekazano, że celem ćwiczeń jest też „zniszczenie pozorowanego wroga”.

Cytowany przez agencję Reutera komunikat głosi, że jeden z etapów ćwiczeń dotyczył „obrony lotniska przed uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych z wykorzystaniem systemów i środków walki elektronicznej”.

W manewrach uczestniczy około 1000 żołnierzy Floty Bałtyckiej i prawie 100 jednostek uzbrojenia, sprzętu wojskowego i specjalistycznego

— napisano w komunikacie. Podkreślono, że ćwiczenia odbywają się pod komendą dowódcy rosyjskiej marynarki wojennej, admirała Aleksandra Mojsiejewa.

Zaprezentowano również możliwości organizacji sprawnego przygotowania sprzętu lotniczego do odparcia ataku

— podał rosyjski resort obrony.

Rosja ćwiczy na Bałtyku

Podkreślił też, że w ramach ćwiczeń „przeprowadzono ocenę działań sił dyżurnych floty oraz jednostek przeznaczonych do obrony przed sabotażem podwodnym”.

Żołnierze wykazali się umiejętnościami w wykryciu i schwytaniu grupy podwodnych sabotażystów, a także w użyciu dronów do niszczenia bezzałogowych łodzi pozorowanego wroga

— poinformował resort obrony Rosji.

koal/PAP

