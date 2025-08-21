Sąd apelacyjny w Nowym Jorku uchylił wyrok skazujący Donalda Trumpa na pół miliarda dolarów grzywny w sprawie o oszustwo finansowe, jednak nie umorzył zarzutów wniesionych przez prokurator generalną stanu, Letitię James, o zawyżanie majątku netto dla korzystniejszych warunków kredytowych.
Sąd uznał wyrok za wygórowany, ale orzeczenie nie było jednomyślne. Proces apelacyjny pozostaje w toku.
Chociaż szkoda z pewnością wystąpiła, nie była tak katastrofalna, aby uzasadniać przyznanie państwu prawie pół miliarda dolarów odszkodowania
— cytuje „New York Times” sędziego Petera Moultona.
Częściowe przyznanie racji
Pomimo złożoności sprawy wyrok przyniósł Trumpowi korzyść finansową oraz częściowe przyznanie racji, co gazeta określiła jako porażkę dla Letitii James, jednej z najbardziej zdecydowanych przeciwniczek prezydenta.
Trump ogłosił zwycięstwo w portalach społecznościowych. Chwalił sąd za „odwagę odrzucenia bezprawnej i haniebnej decyzji”.
Alina Habba, członek zespołu obrońców Trumpa, obecnie pełniąca funkcję prokurator federalnej w New Jersey, stwierdziła, że orzeczenie potwierdza wcześniejsze stanowisko obrony: „Sprawa prokurator generalnej (James) była motywowana politycznie, bezpodstawna prawnie i rażąco przesadna”.
Atak mediów
„New York Times” zauważył, że sąd, odrzucając wniosek Trumpa o umorzenie sprawy, podtrzymał wcześniejsze orzeczenie o dopuszczeniu się przez niego oszustwa, co gazeta określiła jako haniebne dla urzędującego prezydenta USA.
James wniosła pozew przeciwko Trumpowi i jego rodzinnej firmie nieruchomościowej w 2022 roku, zarzucając im zawyżanie majątku netto w celu uzyskania korzystnych pożyczek. Po wielomiesięcznym procesie sędzia nadzorujący sprawę uznał Trumpa za winnego oszustwa, co poważnie zaszkodziło jego wizerunkowi jako biznesmena i polityka.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738350-sad-apelacyjny-uchylil-wyrok-skazujacy-trumpa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.