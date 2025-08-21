Donald Trump postanowił odnieść się do działań swojego poprzednika Joe Bidena. To za czasów jego prezydentury wybuchł pełnoskalowy konflikt zbrojny pomiędzy Ukrainą a Rosją. „Wygranie wojny bez atakowania kraju będącego najeźdźcą jest bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. To tak jakby świetna drużyna sportowa, która ma wspaniałą obronę, nie mogła grać w ofensywie. Nie ma szans na wygraną!” - napisał Trump na portalu Truth Social.
Wygranie wojny bez atakowania kraju będącego najeźdźcą jest bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. To tak jakby świetna drużyna sportowa, która ma wspaniałą obronę, nie mogła grać w ofensywie. Nie ma szans na wygraną!
— napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
Tak jest z Ukrainą i Rosją. Nieuczciwy i rażąco niekompetentny Joe Biden nie pozwolił Ukrainie na to, by ODDAWAŁA CIOSY, lecz tylko by się BRONIŁA. Jak to wyszło?
— kontynuował prezydent.
Mimo wszystko to jest wojna, do której NIGDY by nie doszło, gdybym to ja był prezydentem - ZERO SZANS
— dodał.
Na koniec zapowiedział: „przed nami ciekawe czasy!!!”, lecz nie sprecyzował, co ma na myśli.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738331-trump-bezlitosny-dla-bidena-ws-wybuchu-wojny-nieuczciwy
