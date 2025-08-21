Trump bezlitosny dla Bidena ws. wybuchu wojny. "Nieuczciwy i rażąco niekompetentny"; "Gdybym to ja był prezydentem - ZERO SZANS"

Donald Trump postanowił odnieść się do działań swojego poprzednika Joe Bidena. To za czasów jego prezydentury wybuchł pełnoskalowy konflikt zbrojny pomiędzy Ukrainą a Rosją. „Wygranie wojny bez atakowania kraju będącego najeźdźcą jest bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. To tak jakby świetna drużyna sportowa, która ma wspaniałą obronę, nie mogła grać w ofensywie. Nie ma szans na wygraną!” - napisał Trump na portalu Truth Social.

Wygranie wojny bez atakowania kraju będącego najeźdźcą jest bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. To tak jakby świetna drużyna sportowa, która ma wspaniałą obronę, nie mogła grać w ofensywie. Nie ma szans na wygraną!

— napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Tak jest z Ukrainą i Rosją. Nieuczciwy i rażąco niekompetentny Joe Biden nie pozwolił Ukrainie na to, by ODDAWAŁA CIOSY, lecz tylko by się BRONIŁA. Jak to wyszło?

— kontynuował prezydent.

Mimo wszystko to jest wojna, do której NIGDY by nie doszło, gdybym to ja był prezydentem - ZERO SZANS

— dodał.

Na koniec zapowiedział: „przed nami ciekawe czasy!!!”, lecz nie sprecyzował, co ma na myśli.

