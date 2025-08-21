Lu Shan objął stanowisko nowego ambasadora Chin w Polsce. Doświadczony dyplomata, który wcześniej kierował m.in. placówką w Burkina Faso i zajmował się relacjami z Europą Środkową w chińskim MSZ, zastąpił Sun Linjianga.
Lu Shan objął placówkę w Warszawie wczoraj. Zastąpił na stanowisku Sun Linjianga, który w czerwcu został mianowany specjalnym przedstawicielem chińskiego rządu ds. euroazjatyckich.
Nowy ambasador w latach 2022-2025 kierował placówką w Burkina Faso. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora departamentu spraw europejskich w chińskim MSZ, gdzie pracował także w wydziale ds. współpracy Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.
Ma 54 lata; studiował literaturę.
