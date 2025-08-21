W Szwecji rozpoczął się sezon polowań na niedźwiedzie brunatne. W tym roku władze zezwoliły na odstrzał ok. 20 proc. populacji, czyli 465 drapieżników. To mniej niż w poprzednich latach, ale zdaniem ekologów wciąż zbyt dużo.
Zgody na ostrzał z poprzednich lat
W 2024 r. szwedzkie władze zezwoliły na odstrzał 485 niedźwiedzi, a w 2023 r. od kul myśliwych zginęły 722 osobniki, najwięcej w historii prowadzenia tego rodzaju statystyk.
Tegoroczny limit został podzielony na poszczególne regiony. W hrabstwie Jaemtland w środkowej części kraju pozwolono na wybicie 108 niedźwiedzi, a w Norrbotten na północy – 24. Wielu myśliwych, aby zakończyć wyprawę sukcesem, stosuje przynętę, wymaga to jednak zgody władz. Według lokalnej gazety „Tidningen Angermanland” pierwszy w tym sezonie niedźwiedź padł pod Solleftea na północy kraju. Polowania będą możliwe do połowy października.
Konieczność zmniejszenia populacji
Konieczność zmniejszenia populacji niedźwiedzi tłumaczona jest koniecznością ochrony innych gatunków oraz możliwym zagrożeniem dla ludzi. Szwecja, choć słynie z działań na rzecz ochrony środowiska, tradycyjnie jest krajem myśliwych, których liczba szacowana jest na ok. 270 tys.
Ekolodzy protestują
Według Szwedzkiego Stowarzyszenia Ochrony Drapieżników licencjonowane polowania na niedźwiedzia brunatnego są niezgodne z obowiązkami Szwecji wynikającymi z dyrektywy siedliskowej UE. Organizacja bezskutecznie próbowała zaskarżyć decyzję władz o tegorocznych limitach na odstrzał.
(Populacja - PAP) niedźwiedzi nie zdąży się odrodzić
— oceniła Beatrice Rindevall, szefowa największej szwedzkiej organizacji na rzecz zachowania przyrody, Naturskyddsfoereningen.
Niepokój ten podziela naukowiec ze Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego (SLU) Jonas Kindberg, który zwrócił uwagę, że choć skala tegorocznego odstrzału jest mniejsza niż w poprzednich latach, to dla zachowania ciągłości gatunku ważny jest rozkład płci i wiek osobników.
Tak naprawdę nie wiadomo, jakie będą skutki spadku populacji
— podkreślił.
Dodał, że niedźwiedź potrzebuje co najmniej pięciu lat, aby osiągnąć dojrzałość płciową.
