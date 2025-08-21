Zarówno Litwa jak i Czechy nie wykluczają, że ich wojska mogą być częścią misji pokojowej, która miałaby się odbyć za naszą wschodnią granicą. „Nie wykluczamy pomocy Ukrainie w związku z przestrzeganiem porozumienia pokojowego” - poinformował rzecznik czeskiego MON David Szima. „Jesteśmy gotowi wnieść tyle, na ile pozwala mandat Sejmu, zarówno poprzez wysłanie wojsk pokojowych, jak i poprzez nasz sprzęt wojskowy” - powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda.
Czechy mogą wysłać wojska z misją pokojową na Ukrainę
Rzecznik czeskiego ministerstwa obrony David Szima poinformował wczoraj w rozmowie z portalem Novinky, że jego ministerstwo jest gotowe, by wysłać czeskich żołnierzy na Ukrainę.
Republika Czeska jest częścią koalicji chętnych i ściśle koordynuje wszystkie swoje działania z partnerami. Nie wykluczamy pomocy Ukrainie w związku z przestrzeganiem porozumienia pokojowego
— oświadczył Szima.
Jednocześnie zapewnił, że władze w Pradze nie przewidują udziału czeskich wojsk w działaniach zbrojnych.
Trzeba wyraźnie podkreślić, że jeśli czescy żołnierze mieliby uczestniczyć w (inicjatywach) pomocowych, to na pewno nie oczekuje się od nich czynnego udziału w walkach
— poinformował Szima.
Według niego, możliwe opcje obejmują zapewnienie szkoleń ukraińskim żołnierzom, pomoc w rozminowywaniu lub zaangażowanie się w inne przedsięwzięcia, które pomogą w odbudowie Ukrainy.
Tymczasem komentatorzy zwracają uwagę, że plany resortu mogą pokrzyżować zbliżające się wybory parlamentarne, które w październiku najprawdopodobniej zmienią układ sił na czeskiej scenie politycznej. Jak przypomniał portal Novinky, decyzja o wysłaniu czeskich żołnierzy na Ukrainę musi zostać ostatecznie zatwierdzona przez rząd, natomiast nie ma pewności co do tego, jak gabinet wyłoniony w jesiennym głosowaniu będzie odnosił się do dalszego wspierania Ukrainy.
Gotowość wysłania swoich wojsk na Ukrainę wyraziły wcześniej Francja i Wielka Brytania. Kwestia ta była omawiana w czasie poniedziałkowych rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcami europejskimi w Białym Domu.
Litwa gotowa wysłać siły na Ukrainę
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda w rozmowie z TV3 odniósł się do pomysłu, żeby wysłać na Ukrainę siły pokojowe.
Zaangażowanie Litwy w misję pokojową prawdopodobnie nie będzie się znacząco różnić pod względem ilościowym od tego, co zrobiliśmy w Afganistanie
— powiedział.
Prezydent podkreślił jednak, że za wcześnie jest mówić o wysyłaniu żołnierzy, gdyż „być może inne rzeczy będą od nas wymagane” w ramach udziału w „koalicji chętnych”.
Jesteśmy gotowi wnieść tyle, na ile pozwala mandat Sejmu, zarówno poprzez wysłanie wojsk pokojowych, jak i poprzez nasz sprzęt wojskowy
— zapewnił Nauseda.
„Koalicja chętnych” została zawiązania w marcu br. z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starnera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy po zawarciu porozumienia pokojowego. Należą do niej 33 państwa.
