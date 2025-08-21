Włoska policja zatrzymała Serhija K., obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2. Mężczyzna miał koordynować eksplozje i stanie teraz przed niemieckim sądem.
Jak dodano, zatrzymany Serhij K. stanie on przed niemieckim sędzią.
Jak podał dziś portal tygodnika „Der Spiegel”, do zatrzymania K. doszło w środę wieczorem w prowincji Rimini na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Według źródeł w służbach bezpieczeństwa, na razie nie wiadomo, kiedy K. będzie mógł zostać przekazany stronie niemieckiej.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738297-zatrzymano-ukrainca-podejrzanego-ws-uszkodzenia-nord-stream
