Włosi aresztowali Ukraińca podejrzanego o uszkodzenie Nord Stream. Miał koordynować eksplozje gazociągów z Rimini

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Nord Stream / autor: wikimedia commons/Gerd Fahrenhorst/ <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> ; X/Danish Defence
Nord Stream / autor: wikimedia commons/Gerd Fahrenhorst/ <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> ; X/Danish Defence

Włoska policja zatrzymała Serhija K., obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2. Mężczyzna miał koordynować eksplozje i stanie teraz przed niemieckim sądem.

Jak dodano, zatrzymany Serhij K. stanie on przed niemieckim sędzią.

Jak podał dziś portal tygodnika „Der Spiegel”, do zatrzymania K. doszło w środę wieczorem w prowincji Rimini na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Według źródeł w służbach bezpieczeństwa, na razie nie wiadomo, kiedy K. będzie mógł zostać przekazany stronie niemieckiej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Putin zachęca Zachód do biznesu. Chętnych do interesów z Moskwą nie brakuje. W tle nie tylko szybkie poluzowanie sankcji

Sikorski próbuje się „wybielać” kosztem Trumpa? Przypomina o swoich zdjęciach z Ławrowem. Mocna odpowiedź Romanowskiego!

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych