Dziesiątki tysięcy osób świętowało w Budapeszcie Dzień św. Stefana - patrona i pierwszego króla Węgier. Pokazy lotnicze, koncerty, regionalne jedzenie i wielki finał z 46 tysiącami fajerwerków złożyły się na „największy darmowy festiwal w Europie”. „Naprawdę można dziś zapomnieć o problemach i po prostu się cieszyć” - mówili uczestnicy wydarzenia.
Dzień św. Stefana na Węgrzech
Obchody rozpoczęły się wczoraj nad ranem, gdy przed siedzibą parlamentu podniesiono flagę narodową Węgier. W uroczystości wzięli udział m. in. prezydent Tamas Sulyok, członkowie rządu, dowódca węgierskich sił zbrojnych i inni przedstawiciele władz i wojska. Obchody kontynuowano uroczystością zaprzysiężenia oficerów.
Po uroczystości węgierskie siły powietrzne zaprezentowały swoje umiejętności w specjalnym pokazie lotniczym nad Dunajem.
W ciągu dnia w niemal 20 punktach Budapesztu organizowano koncerty, warsztaty, gry i zabawy dla rodzin z dziećmi. W najbardziej reprezentacyjnych miejscach stolicy - jak m.in. na ulicach położonych wzdłuż Dunaju czy na placu przy Baszcie Rybackiej - rozstawiono setki straganów, na których tysiące Węgrów i turystów mogło spróbować przysmaków węgierskiej kuchni, kupić ręcznie robione pamiątki lub tradycyjne wyroby z drewna, ceramiki lub skóry.
To nasze ulubione święto po Bożym Narodzeniu. Co roku - mimo tłumów - bierzemy w nim udział, bo po prostu kochamy tę atmosferę. Naprawdę można dziś zapomnieć o problemach, też tych z wiadomości i po prostu się cieszyć
— powiedziało PAP małżeństwo, które przyjechało z tej okazji do stolicy z położonego na wschodzie kraju Miszkolca.
Olbrzymi pokaz fajerwerków
Punktem wieńczącym świętowanie był 30-minutowy pokaz sztucznych ogni i specjalnych iluminacji, który przyciągnął nad oba brzegi Dunaju dziesiątki tysięcy osób. Podczas widowiska użyto - jak informowali organizatorzy - 46 tys. sztuk fajerwerków.
Rzecznik rządu Zoltan Kovacs zapowiedział wcześniej, że obchody Dnia św. Stefana „to prawdopodobnie największy darmowy festiwal w Europie”. Ferenc Toth, dyrektor firmy organizującej pokaz fajerwerków, ocenił, że:
Jest to jedno z największych tego typu wydarzeń na świecie, nie tylko ze względu na użyte materiały pirotechniczne, ale także czas trwania widowiska.
Oczywiście można by lepiej wydać te pieniądze, ale z drugiej strony uważam, że takie dni też są potrzebne, żeby poczuć jedność czy wspólnotę. Wiem, że wiele osób krytykuje widowisko, ale naprawdę dziś wolałabym się cieszyć i nie myśleć o tych codziennych sporach
— powiedziała PAP Reka, 29-letnia mieszkanka Budapesztu.
Stefan I Święty z dynastii Arpadów urodził się w drugiej połowie X wieku. Na króla Węgier został koronowany w 1000 lub 1001 r. Zmarł 15 sierpnia 1038 roku i został pochowany w bazylice poświęconej Najświętszej Maryi Pannie w Szekesfehervar. Był krzewicielem chrześcijaństwa i pierwszym węgierskim świętym. Został kanonizowany 20 sierpnia 1083 roku przez papieża Grzegorza VII.
