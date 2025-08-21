Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto powiedział w czwartek, że Węgry w przeszłości dwukrotnie proponowały, że będą miejscem rozmów pokojowych Ukrainy i Rosji i oferta ta jest nadal aktualna. Jego zdaniem Węgry mogą zapewnić bezpieczne warunki takich negocjacji.
Jeśli trzeba, jesteśmy gotowi zapewnić, w sposób należyty, uczciwe i bezpieczne warunki dla takich negocjacji pokojowych. Będziemy zadowoleni, jeśli zdołamy przyczynić się do sukcesu wysiłków pokojowych
— powiedział Szijjarto.
Jego wypowiedź przekazała agencja Reutera, powołując się na podcast wyemitowany dziś na Facebooku.
Na węgierskim gruncie?
Podczas spotkania w Waszyngtonie prezydenci USA i Ukrainy, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski, wraz z przywódcami europejskimi ustalili, że kolejnym etapem w negocjacjach pokojowych powinno być spotkanie Zełenskiego i przywódcy Rosji Władimira Putina. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt nie potwierdziła doniesień medialnych, że jako miejsce spotkania rozważany jest Budapeszt.
Biały Dom zapewnił, że Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim. Według wcześniejszych doniesień Putin powiedział Trumpowi, że chce, aby jego spotkanie z prezydentem Ukrainy odbyło się w Moskwie. Zełenski propozycję tę odrzucił.
Węgry wielokrotnie zapowiadały, że nie aresztują ściganych przez Międzynarodowy Trybunał Karny przywódców, takich jak Putin, jeśli przybędą na ich terytorium.
Wczoraj premier Donald Tusk zaznaczył w mediach społecznościowych, że nie wybrałby Budapesztu jako miejsca potencjalnych rozmów ws. Ukrainy. Problem jest taki, że nikt już chyba zdania polskiego premiera nie bierze pod uwagę na poważnie.
Budapeszt? Nie wszyscy mogą to pamiętać, ale w 1994 r. Ukraina otrzymała już gwarancje integralności terytorialnej od Stanów Zjednoczonych, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Budapeszcie. Być może jestem przesądny, ale tym razem spróbowałbym znaleźć inne miejsce
— napisał.
