Trwa 1275. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Czwartek, 21 sierpnia 2025 r.
09:57. Zełenski: spotkanie z Putinem możliwe w neutralnym kraju europejskim
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego potencjalne dwustronne spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem mogłoby odbyć się w neutralnym kraju europejskim, a także w Turcji. Ponownie wykluczył Moskwę jako miejsce rozmów.
Od razu zareagowałem w sprawie spotkania dwustronnego. Jesteśmy gotowi
— powiedział Zełenski, zadając jednocześnie pytanie, czy gotowa jest strona rosyjska. Ocenił, że byłoby sprawiedliwe, gdyby spotkanie odbyło się w neutralnym kraju europejskim, i podkreślił, że popierają go przywódcy europejscy.
Nie jest możliwe spotkanie w Moskwie
— zaznaczył. Według agencji AFP stolicę Rosji zaproponował wcześniej Putin.
09:15. Ukraińskie drony zaatakowały cele w obwodzie rostowskim, w tym rafinerię
Ukraińskie drony zaatakowały w nocy ze środy na czwartek cele w obwodzie rostowskim, w tym rafinerię w Nowoszachtyńsku - poinformowały władze lokalne.
W jednym z zakładów przemysłowych w Nowoszachtyńsku wybuchł pożar. Według wstępnych danych, nikt nie ucierpiał
— napisał w komunikatorze Telegram p.o. gubernatora obwodu Jurij Slusar.
Według niezależnego kanału Astra celem uderzenia była rafineria ropy naftowej w Nowoszachtyńsku, przetwarzająca 5,6 mln ton ropy naftowej rocznie. Była to ósma rafineria trafiona przez ukraińskie drony od początku sierpnia. Według portalu Moscow Times, z powodu tych ataków Rosja straciła 13 proc. zdolności rafineryjnych.
Drony uderzyły również w cele w obwodzie woroneskim.
Według wstępnych doniesień, nie ma ofiar. W wyniku upadku bezzałogowego statku powietrznego uszkodzona została elektrownia. Kilka wiosek pozostaje bez prądu, wiele pociągów pasażerskich jest opóźnionych
— przekazał gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew. Nie kursuje 19 pociągów, łączących miasta w centralnej części kraju z kurortami na południu - powiadomił Moscow Times.
Według raportu ministerstwa obrony w Moskwie, w ciągu minionej nocy zestrzelono łącznie 49 ukraińskich dronów.
08:35. Szef MSZ: Rosjanie zaatakowali amerykańską firmę elektroniczną na zachodzie Ukrainy
Rosjanie zaatakowali w nocy infrastrukturę cywilną i energetyczną Ukrainy przy pomocy setek dronów i pocisków; jedna z rakiet trafiła w zakład amerykańskiej firmy elektronicznej na zachodzie kraju; są zniszczenia i ofiary - przekazał w czwartek szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.
Wbrew wszystkim wysiłkom na rzecz zakończenia wojny, Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak z powietrza na Ukrainę. Setki dronów oraz rakiet hipersonicznych, balistycznych i manewrujących uderzyły w infrastrukturę cywilną i energetyczną. Jedna z rakiet trafiła w (zakład) dużego amerykańskiego producenta elektroniki, (położony) w naszym regionie najbardziej wysuniętym na Zachód (obwodzie zakarpackim - PAP). (Atak) spowodował poważne zniszczenia i ofiary
— napisał Sybiha na platformie X
07:16. Władze: Rosjanie zaatakowali Lwów dronami i rakietami, zginęła jedna osoba
We Lwowie, w zachodniej części Ukrainy, rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy ze środy na czwartek atak z użyciem dronów Shahed i rakiet; zginęła jedna osoba, a fala uderzeniowa uszkodziła dziesiątki budynków – podały władze lokalne. Ostrzelano też m.in. Mukaczewo, miejscowość w pobliżu granic z Węgrami i Słowacją.
Maksym Kozycki, szef władz wojskowych obwodu lwowskiego, graniczącego z Polską, poinformował, że - według wstępnych danych - w wyniku zmasowanego ataku na Lwów, dokonanego przy pomocy dronów i rakiet manewrujących, jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.
Głośna noc we Lwowie. Wróg przeprowadził kombinowany atak z użyciem Shahedów i pocisków rakietowych. Ponownie, tak jak miesiąc temu, uderzył w ulicę Ołeny Stepaniwny. Według wstępnych (danych), są ranni. Fala uderzeniowa uszkodziła dziesiątki domów - okna i dachy. Wszystkie (właściwe) służby pracują na miejscu (zdarzenia)
— przekazał mer Lwowa Andrij Sadowy w komunikatorze Telegram.
07:15. Eksperci: szczyt Zełenski-Putin powinien zostać zorganizowany w neutralnym miejscu
Rzym, Genewa, Stambuł, Budapeszt, a nawet Mińsk czy Moskwa – to miasta wymieniane jako możliwe miejsce spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, w ramach procesu pokojowego. Jak podkreślili w rozmowach z PAP analitycy, powinno być to miasto w kraju neutralnym.
Biorąc pod uwagę, że Putin jest poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, stolice europejskie, być może z wyjątkiem Budapesztu, są mało prawdopodobnym miejscem spotkania
— zaznaczył w rozmowie z PAP Andrew Michta z think tanku Atlantic Council.
06:39. Vance: Europa będzie musiała zagwarantować „lwią część” bezpieczeństwa Ukrainy
Europa będzie musiała ponieść „lwią część” obciążeń związanych z gwarancjami bezpieczeństwa Ukrainy, USA mogą jedynie „pomóc” jeśli to będzie konieczne” - oświadczył w środę wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News.
Nie sądzę abyśmy powinni ponosić ten ciężar (gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy). Uważam, że powinniśmy być pomocni, jeśli to będzie konieczne, w powstrzymaniu wojny i położenia kresu zabijaniu. Ale myślę, że powinniśmy oczekiwać - i prezydent oczywiście tego oczekuje - że Europa będzie tu odgrywać główną rolę
— powiedział Vance w programie „Ingraham Angle” telewizji Fox News.
00:01. Ławrow: gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy tylko z udziałem Rosji i Chin
Kreml popiera gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale udzielone przez Rosję, Chiny i państwa zachodnie; Kijów musi zrezygnować ze starań o wejście do NATO - oświadczył w środę na konferencji prasowej w Moskwie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.
Cytowany przez portal BBC Ławrow przywołał jako „dobry przykład” gwarancji bezpieczeństwa wstępne porozumienia między Rosją a Ukrainą, które osiągnięto w kwietniu 2022 r. w Stambule.
Jak powiedział, Kijów musiałby zrezygnować z przystąpienia do NATO i innych bloków wojskowych, a także potwierdzić swój neutralny status. Gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy miałyby być państwa-stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, tj. USA, Chiny, Rosja, Wielka Brytania i Francja.
